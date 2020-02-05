VIP ambulans hizmeti... Hastaya 400 patrona 700 lira!

İstanbul trafiğinde hızlı yol almak isteyenlerin yeni buluşu ruhsatsız ve kayıt dışı çalışan özel ambulanslar. Yüksek ücret karşılığında amacı dışında kullanılan bazı özel ambulanslar yolcu taşımacılığı yapıyor. Kayıt dışı çalıştığını öğrenilen bir özel ambulans firmasıyla 700 TL karşılığında trafiğin en yoğun olduğu saatlerde normalde 1 saat 20 dakikada gidilebilen 40 kilometrelik yolu 38 dakikada katetti.

Milliyet'ten Gökhan Kam ve Cihat Aslan'ın haberine göre, İstanbul’da özel ambulans statüsünde faaliyet gösteren ruhsatlı 453 tane ambulans bulunuyor. Kayıt dışı hizmet veren, merdiven altı korsan ambulanslar yetersiz teknik donanım ve personelle taşıdıkları hastaların hayatını tehlikeye sokuyor. Kayıt dışı çalışan bazı ambulans firmaları ise hem ruhsatsız faaliyet yürütüyor, hem de para karşılığında amacı dışında yolcu taşımacılığı yapıyor. Bu firmalardan biri de Gaziosmanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan şikayet üzerine yapılan denetimde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen Med Clinic Ambulans Hizmetleri firması.

Milliyet Gazetesi olarak belirtilen firmanın hala faaliyet yürütüp yürütmediğini araştırmak için Med Clinic ambulans hizmetlerini hasta yakını gibi aradık. Telefonumuza çıkan firma yetkilisine, Şişli’deki bir hastaneden Ümraniye’deki bir hastaneye hastamızı nakletmek istediğimizi söylediğimizde 400 TL karşılığında götürebileceklerini belirttiler. Bir müddet sonra ise tekrar aradığımız firmaya kendimizi iş insanı olarak tanıttık. Bu kez ambulansı hastamız için değil toplantıya yetişmek için kullanmak istediğimizi söyledik.



Hastaya 400 patrona 700

Hasta için 400 lira isteyen firma yetkilisi ile aramızda geçen konuşma şöyle gerçekleşti:

Muhabir: Merhaba. Ambulans kiralamak istiyoruz. Ama bir toplantıya yetişmek için istiyoruz, hastamız yok. Bu mümkün müdür?

Firma yetkilisi: Tabii ki kullanabiliriz. Onda bir sıkıntı yok. Ne zaman? Saat kaçta? Nereye gideceksiniz?

Muhabir: Bağcılar Batışehir’den Ataşehir’e gideceğiz. Pazartesi saat 18.00’de. Yalnız işimiz acil. 18.30’daki toplantıya yetişmemiz lazım.

Firma yetkilisi: 30 dakikada çok rahat varırız. Onda da bir sıkıntı yok.

Muhabir: Peki ücreti nedir?



Firma yetkilisi: 700 TL.



Muhabir: Ücret biraz fazla değil mi? İndirim yapma şansınız yok mu?



Firma yetkilisi: Batışehir-Ataşehir arası uzak. Yolda kaza riski var. Bütün riskler göz önünde bulunduruluyor. Sizin işiniz acil. Hastalık durumu olmayan bir iş

için ambulans kullanacaksınız. Fiyatımız bu. Maalesef indirim yapamıyoruz.

Muhabir: Tamamdır o zaman. Pazartesi akşamı haberleşiriz.



Firma yetkilisi: Tamam. Sizden haber bekliyoruz

Siren hiç susmadı

Batışehir’den 17.40’ta yola çıkan ambulans 100 metre sonra siren çalmaya başladı. Yaklaşık üç dakika sonra Tekstilkent girişinden TEM otoyolunda yoğun trafiğe girdik. Yol boyunca hiç susmayan siren ve görevlinin yaptığı anonslar yolu açarak ilerlememizi sağladı. 17.52’de Seyrantepe’ye kadar geldik. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen ambulansın önünde seyreden trafik polisi de yol verdi. Ambulans, araçları geçebilmek için keskin manevralar yaparken biz de aracın içerisinde taktığımız kemere rağmen sağa sola savrulduk. Ambulans içerisindeki ekipmanlar da sağa sola çarptı. Bu sırada görevli seyir halinde olan araçlara da, “Önümüzü açın. Sağlı sollu yanaşarak yolu açın” anonsu yaptı. Seyrantepe mevkiinde yol kontrolü yapan trafik ekiplerinin tam arasından geçerek ilerlemeye devam ettik.

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