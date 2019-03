Viral Hepatitler bitti iddialarına açıklama: Bitmiyor yeni hedefler var

MEDİMAGAZİN- “Son günlerdeki Hepatit C tedavisindeki baş döndürücü olumlu gelişmeler söylentinin çıkmasına böyle bir düşünce algısının oluşmasına neden oldu. Ancak 2000’li yılların başında viral hepatitler ne sık ölüm nedenleri arasında onuncu sıradayken şu an yedinci sırada. Aslında viral hepatitlere bağlı ölüm sıklığında artış var. 2015 rakamlarına göre dünyada 1 milyon 340 bin kişi viral hepatit nedeniyle ölmüş durumda. “ açıklamalarını yapan Doç. Dr. Onur Keskin durumun Dünya Sağlık Örgütü’nü harekete geçirdiğini belirterek 2017 yılında yayımlanan Global Hepatit raporuna ilişkin şunları paylaştı:

“ Dünya Sağlık Örgütü konu ile ilgili belli hedefler ortaya kondu. Özellikle Hepatit C grubu hastalarda çok etkin tedaviler var. Hem bu hastaları tespit etme noktasında hem de tedaviyi daha geniş alana nasıl yayabiliriz noktasında. Hepatit B ile ilgili olarak da daha çok koruyucu önlemler açısından ciddi önerileri oldu. Aslında biten bir şey yok ama konan ciddi hedefler var. 2030 yılında viral hepatitlere bağlı ölümün yüzde 65 oranında azaltılması hedefleniyor. Yeni enfeksiyonun, yeni hepatit b veya hepatit c enfeksiyonunun da yüzde 90 oranında azaltılması hedefleniyor. Biten bir şey yok ama konan hedefler var. Ciddi bir uğraş var. “

Hepatit B sıklığını azaltmada en önemli şey yenidoğan aşılaması

Hepatit B ve Hepatit C’deki son tedavi yöntemleri aktaran Doç. Dr. Keskin ölümü azaltmada ve yeni enfeksiyonu azaltmada en önemli konunun bağışıklamalar ve özellikle yeni doğan aşılaması olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Dünya sağlık Örgütü de bu konuya vurgu yapıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı ülkelerin hemen hemen hepsi Türkiye’de dahil olmak üzere yenidoğan aşılamasını uygulamaya geçirmiş durumda. Yeni doğan aşılamasının önemi şu; eğer çocuk annesinden kaparsa enfeksiyonu yüzde doksan oranında kronikleşiyor. Normal bir erişkin birey Hepatit B kaptığı zaman yüzde 90’a yakın oranda Hepatit B bağışıklanıyor, antikor geliştiriyor ve bir şekilde bu hastalıktan kurtuluyor. Ama yenidoğan evresinde kapılan enfeksiyon kronikleşiyor ve asıl Hepatit B sıklığını azaltmada en önemli şey yenidoğan aşılaması dünyada yüzde 84 oranında bu başarılmış durumda. Yenidoğan aşılamasında da en önemli vurgu ilk gün aşılamasına yapılıyor. Ekstra olarak da 2 doz daha önerilmekte Hepatit B’de. Hepatit B’de şu an kullandığımız ilaçlar viral baskılama yapıyor. Endikasyonu olan hastalara verdiğimiz çeşitli anti viral ilaçlar var. İnterferon tedavisini şu an için çok kullanmıyoruz yan etkileri nedeniyle. Oral anti viralleri daha çok kullanıyoruz. Ne yazık ki çok iyi viral baskılama yapılan hastalarda bile yüzde 5- 8 civarında karaciğer kanserinde ilerleme görebiliyoruz. Malesef Hepatit B’de Hepatit C’den farklı olarak hastalıktan tamamen kurtulmak diye bir şey yok. Çünkü virüs insanın karaciğer hücrelerine girdikten sonra orada bir DNA oluşuyor ve DNA’sına belli ölçüde entegre oluyor. Bunlara ilişkin ilaç tedavilerine yönelik çalışmalar devam ediyor. Henüz faz 1- 2 aşamada. Bu aşamada Hepatit B’den tamamen eradike edeceğimiz ilaç şu an için mevcut değil. Çalışması devam eden ilaçlar var ama 10-15 yıla ihtiyacımız var. “

Hepatit C vücuttan eradike edilebiliyor

Hepatit C ile ilgili son gelişmeleri aktaran Doç. Dr. Keskin gelişmeleri baş döndürücü olarak niteleyerek şunları kaydetti:

“Neredeyse 5-10 yıl önceye kadar çok ciddi yan etkileri olan ve etkinliği yüzde 40-50 olan tedavileri hastalara uyguluyor ve istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Fakat son 3-4 yılda çıkan ilaçlarla birlikte yüzde 90’ın üzerindeki rakamlar gerçek yaşam verisi olarak bildiriliyor. Hepatit C’den başarı sağlanabiliyor ve Hepatit C’nin B’den farkı hastalığı tedavi ile vücudunuzdan eradike edebiliyorsunuz. Ülkemizde de Hepatit C ile ilgili olarak çok sayıda molekül var. Sağlık Bakanlığı gerek Hepatit B gerek Hepatit C’nin geri ödemesini yapıyor. Hak eden hastaların çok çok büyük kısmı tedavileri alabiliyor.”