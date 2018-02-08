Viranşehir Kaymakamı 'mesai dışı poliklinik' uygulamasını değerlendirdi

ŞANLIURFA (AA) - Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Viranşehir Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Çimşit, ziyaretinde hastane polikliniklerinde incelemelerde bulunarak, uygulama ve faaliyetler hakkında Başhekim Dr. İlhan Erkan’dan bilgi aldı.

Devlet hastanelerinin hizmet kalitesini her geçen gün yükselttiğini ifade eden Kaymakam Çimşit, 200 bini aşkın bir nüfusa hitap eden Viranşehir'de, mesai dışı poliklinik uygulamasının vatandaşın işini kolaylaştırdığını söyledi.

Yeni uygulamayla gün içerisinde oluşan yoğunluğun azaltıldığını vurgulayan Çimşit, "Gün içerisinde hastaneye gelerek sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşlarımız, mesai sonrasında hastaneye gelip artık hizmet alabilecek. Uygulamanın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta başhekimimize ve hastane yönetimine, özverili çalışan tüm doktor ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Çimşit ve beraberindekiler, daha sonra hastanede tedavi gören yaralılara ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.