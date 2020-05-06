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Viranşehir’de veteriner hekim darbedildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak hayvanlarını aşılayan veteriner hekim İsa Sayım, bir grubun saldırısına uğradı. Vücudunda ezikler oluşan Sayım, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu.
Viranşehir’de veteriner hekim darbedildi
06 Mayıs 2020 15:55 - DHA
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Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli veteriner hekim İsa Sayım, Büyük Görümlü Mahallesi'ndeki sokak hayvanlarını aşılamak için çalışma yaparken, çevredeki bir grubun bilinmeyen nedenle saldırısına uğradı.

Yumruklanan ve yüzünde morluklar oluşan Sayım, çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Sayım’ın vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşması nedeniyle 3 gün iş göremezlik raporu aldıktan sonra kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu. Şanlıurfa Veteriner Hekimleri Odası da açıklama yaparak Sayım'ın saldırıya uğramasını kınadı.

Anahtar Kelimeler:

veteriner hekim isa sayim darp

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