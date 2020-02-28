Virüs Afrika'da da yayılıyor: Nijerya'da ilk vaka İstanbul aktarmalı gitmiş

Dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüsü son olarak Nijerya'da ortaya çıktı. Yetkililer virüs tespit edilen hastanın İstanbul aktarmalı olarak Milano'dan geldiğini duyurdu

28 Şubat 2020 -