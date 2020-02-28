Virüs Afrika'da da yayılıyor: Nijerya'da ilk vaka İstanbul aktarmalı gitmiş

Nijerya , Sahra altı Afrika'daki ilk teyit edilen koronavirüs vakasını doğruladı.
Nijeryalı yetkililer, erkek hastanın THY uçağıyla İstanbul aktarmalı olarak Milano’dan geldiğini duyurdu. Uçaktan indiğinde herhangi bir belirti göstermeyen hastanın, 27 Şubat’ta Yaba bölgesinde karantinaya alındığı öğrenildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS