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Virüs Afrika'da da yayılıyor: Nijerya'da ilk vaka İstanbul aktarmalı gitmiş
Dünyanın dört bir yanına yayılan corona virüsü son olarak Nijerya'da ortaya çıktı. Yetkililer virüs tespit edilen hastanın İstanbul aktarmalı olarak Milano'dan geldiğini duyurdu
Virüs Afrika'da da yayılıyor: Nijerya'da ilk vaka İstanbul aktarmalı gitmiş
28 Şubat 2020 -
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Nijerya , Sahra altı Afrika'daki ilk teyit edilen koronavirüs vakasını doğruladı. 

Nijeryalı yetkililer, erkek hastanın THY uçağıyla İstanbul aktarmalı olarak Milano’dan geldiğini duyurdu. Uçaktan indiğinde herhangi bir belirti göstermeyen hastanın, 27 Şubat’ta Yaba bölgesinde karantinaya alındığı öğrenildi.

 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus nijerya istanbul thy

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