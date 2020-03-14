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Virüs salgınını önceden Erdoğan’a kim fısıldadı?
Gazeteci Fuat Uğurlu, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nun uyarısı sayesinde Cumhurbaşkanının konuyla ilgili çok önceden tedbir aldığını yazdı
Virüs salgınını önceden Erdoğan’a kim fısıldadı?
14 Mart 2020 11:09 -
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Türkiye Gazatesinden Fuat Uğurlu'nun yazısı...

Alınan tedbirler, bilim kurulları oluşturulması, pilot hastanelerin belirlenip organize edilmesi, sınır girişlerinin önceden kapatılması, kamu spotları, anında bilgilendirmeler, şeffaflık…

Yapılanlar şimdiden bir başarı öyküsüne işaret ediyor. Dünya şaşkın. Çünkü, hâlihazırda ülkemizdeki vaka sayısı iki, ölüm sıfır. Vakaların ikisi de yakın çevreden.

Yeminli muhalifler bile ıkına sıkına da olsa bu başarıyı “takdir” edip “Devletimize güvenmenin hazzını yaşıyoruz” diyor.

Ne güzel…

Ama bir de “Acaba daha önceden küresel çapta bir salgın olacağını birileri Cumhurbaşkanı’na fısıldadı mı?” diyenler de var…

Öyle ya bu rahatlık, bu mobilizasyon ve organize yetenek kimilerini çok şaşırtıyor olabilir.

Türkiye’de hükûmetin ya da Erdoğan’ın kulağına kimin fısıldadığı belli oysa.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son açıklamayla küresel (Pandemik) olarak nitelenen yeni tip koronavirüs salgını, esasında bir yıl öncesinden “Ben geliyorum” demiş.

Önceki gün Haşmet Babaoğlu ünlü Johns Hopkins Üniversitesinin "tıbbi güvenlik" bölümü araştırmacılarından Dr. Eric Toner’ın geçen yılın ekim ayı başlarında, zatürre gibi başlayıp gelişen bir salgının laboratuvar ortamında "taklit"ini yani simülasyonunu geliştirip üzerinde çalıştığını yazdı.

 

İŞTE O FISILTI

 

65 milyon insanı etkileyecek bir pandemi tablosuyla sonuçlanan bu simülasyonun Cumhurbaşkanlığı nezdinde bir farkındalığa sebep olup olmadığını bilmiyorum. Düşük ihtimal. Ama onun 6 ay öncesinde; Mart 2019 tarihinde, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 191 ülkenin üyesi olduğu Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ)'nün yaptığı açıklamanın hayli ciddiye alındığı gerçek. Çünkü o açıklamada ciddi risklere ve yıkıma yol açabilecek YENİ BİR KÜRESEL GRİP SALGINININ KAÇINILMAZ OLDUĞU bildirilmekteydi. Örgütün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus aynen şöyle diyordu:

“Hayvanlardan insanlara bulaşan ve potansiyel olarak küresel bir salgına neden olacak yeni bir grip virüsü tehdidi her zaman mevcuttur. Dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız. Büyük bir grip salgınını tedavi etmenin masrafı, önleme masrafından çok daha ağır olacaktır.”

Evet, ciddi bir devlet, üyesi olduğu bir uluslararası teşkilatın böylesi acil kodla yayınlanan uyarısını dikkate almak zorundadır.

Peki, Cumhurbaşkanlığı ne yaptı?

İşin sırrı burada.

Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çeşitli politika kurulları var. Sağlık Politikaları Kurulu da bunlardan biri ve başında Kardiyolog Prof. Dr. Serkan Topaloğlu bulunuyor.

 

GEÇEN YIL MART AYINDA YAYINLANAN KÜRESEL VİRÜS GENELGESİ

 

Sağlık Politikaları Kurulu ve Sağlık Bakanlığı anlaşılan bu uyarıyı önemsemiş ve DSÖ açıklamasından daha bir ay bile geçmeden Nisan 2019’da CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN İMZASIYLA BİR GENELGE yayınlanmış. Bu genelgede nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek küresel bir grip salgını ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler tek tek sıralanıp konuyla ilgili tüm sağlık sektörünün organize edilmesi istenmiş.

İşte erken tedbir çok önemli derken o tarih birkaç ay öncesi değil, geçen yıl bugünlere ait.

Yani âdeta göstererek gelen virüs için Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar önceden görüp tedbir almış.

Her şey kabak gibi ortada.

Cumhurbaşkanlığı genelge yayınlamış ve bu genelge de Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilince son birkaç ay öncesinden alınan etkin tedbirlerle virüs salgınına hazır bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıya kalmışız.

Yoksa bu organize ve mobilize olma hâlinin sebebi birilerinin “Aman Tayyip Bey, yeni bir virüs salgını hazırladık, amacımız Çin’i geriletmek, bu arada siz de kim vurduya gitmeyin, şimdiden tedbirlerinizi alın” diye fısıldaması değil.

Şimdi biraz da o salgın simülasyonunu yapan Eric Tonner’e ve üniversitesine desteği verenlere de bir bakalım.

Bu araştırma ekibinin iki destekçisi var: Dünya Ekonomik Forumu ve Gates Vakfı...

Bingo!

 

Anahtar Kelimeler:

prof dr serkan topaloglu cumhurbaskanligi fuat ugurlu

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