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Virüs yayılıyor...Singapur'da corona virüs görüldü
Singapur'da ilk kez yeni tip corona virüs vakasına rastlandığı bildirildi
Virüs yayılıyor...Singapur'da corona virüs görüldü
23 Ocak 2020 - AA
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ANKARA  - Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'ta ailesiyle Singapur'a gelen Wuhan'da yaşayan 66 yaşındaki Çinli bir erkekte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. 

Bakanlık, yoldayken boğazı ağrıyan, ertesi gün ateşi çıkan ve öksürmeye başlayan Çinli hastanın karantinaya alındığını duyurdu. 

Hastaya yapılan testlerin bugün çıkan sonuçlarının, yeni tip koronavirüs taşıdığını ortaya koyduğu belirtildi. 

Çinli adamın yakın temas içinde bulunduğu kişilerin ve uçakta yakınında oturanların da izinin sürüldüğü, 37 yaşındaki oğlunun ise "şüpheli vaka" olarak müşahade altına alındığı kaydedildi.

Corona virüs salgını 

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti. 

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti. 

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.

Endonezya'da paniğe neden oldu

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ülkesinden yeni dönen bir Çinlide yüksek ateş ve boğaz ağrısı görülmesi ülkede "corona virüs" paniğine neden oldu.

Tempo gazetesinin haberine göre, başkentte bir iş merkezi, binada ofisi olan Çin'e ait teknoloji şirketi Huawei çalışanının ülkesinden yeni dönmesi sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle koronavirüs şüphesine karşı tecrit edildi.

Bina çıkışlarının bir süreliğine kontrol altına alındığını ve binadaki çalışanlara maske dağıtıldığını açıklayan yetkililer, corona virüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığından şüphelenilen çalışanın hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Koronavirüs şüphesine karşı halktan paniğe kapılmamalarını isteyen Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto da yaptığı açıklamada, söz konusu kişiye virüsün bulaşıp bulaşmadığına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Putranto, ülkede başlıca havalimanı ve limanlar olmak üzere 135 giriş noktasında görevli ve termal tarayıcılarla koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı bilgisini de paylaştı. 

Anahtar Kelimeler:

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