Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Virüse yakalanan aile hekimine maaş cezası
Hastaları tedavi etmeye çalışırken virüs kapan ya da karantinaya alınan aile hekimlerinin, rapor alsalar bile maaşlarında kesinti yapıldığı belirtildi.
Virüse yakalanan aile hekimine maaş cezası
30 Mart 2020 13:04 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Corona virüsü salgınıyla en önde mücadele eden hekimler bir taraftan alkış ve ilave ödemelerle ödüllendirilmeye çalışılırken diğer yandan virüse yakalanan hekimlere maaş cezası kesildiği bildirildi.

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, virüse yakalanan ya da şüphe nedeniyle 14 gün karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşlarının çalışamadıkları gün oranında kesildiğini bildirdi.

Sezen, “Hekimler olarak hayatımızı ortaya atıp görev yaparken virüse yakalandık diye adeta cezalandırır gibi paramızın kesilmesi onurumuzu kırıyor” dedi.

HAK EDİŞ ÖDEMESİ

AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına diğer sağlık personeli gibi aylık maaş ödenmediğini, onun yerine aylık çalışılan gün sayısı, kayıtlı nüfus sayısı, gebe sayısı, bebek sayısı gibi faktörlere göre katsayılarla hesaplanan hak ediş ödemesi yapıldığını söyledi.

Sezen, hak ediş şeklinde ödeme yapılması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını, salgın sürecinde ise mağduriyetin en üst seviyeye çıktığını söyledi.

‘VEKİL BUL' DENİYOR

Birçok aile hekiminin hastalık sebebiyle normal mesaisini yapamadığını anlatan Sezen, “Böylesine bir dönemde bile yerlerine çalışacak hekim ya da aile sağlığı elemanı bulmaları isteniyor. Bulamazlarsa çalışamadıkları gün kadar kesiliyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:

aile hekimleri corona virusu maas cezasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.