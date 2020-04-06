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Virüsle boğuşan Batı üklelerinde iğrenç akım
Sözde ‘koronaya meydan okuduğunu’ ileri süren bir grup genç, virüs ve bakterilerin yoğun olarak bulunduğu objeleri yalıyor, yaşlıların yüzüne öksürüyor.
Virüsle boğuşan Batı üklelerinde iğrenç akım
06 Nisan 2020 09:16 - Türkiye Gazetesi
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Dünya yeni tip koronavirüs salgını durdurmak için seferber olurken virüsün öldürücü etkisini küçümseyenler, tepki çeken yeni bir akım başlattı. Başta ABD ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere sözde ‘koronaya meydan okuduğunu' ileri süren bir grup genç, virüs ve bakterilerin yoğun olarak bulunduğu objeleri yalıyor, virüsün en fazla etkilediği ileri yaştaki insanların yüzüne doğru öksürüyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIYORLAR
Metrolardaki tutamaklar, para, klozet, araba kapısı, kapı kolu ve cep telefonlarını yalayan kişiler “#CoronavirusChallenge” etiketiyle yaptıkları iğrenç hareketleri sosyal medya platformlarında da paylaşıyor. Bir ‘TikTok' paylaşımcısı kadının uçaktaki klozeti yalamasıyla başlayan akım, birçok ülkeye yayıldı. ABD, Almanya, Belçika ve İrlanda bu akımın başını çeken ülkeler olarak öne çıkıyor. Söz konusu ülkelerde çeşitli objeleri yalayan kişiler, görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.

BAKAN'IN YÜZÜNE ÖKSÜRDÜLER
Objelerin yalanmasının yanı sıra bilinçli olarak yaşlıların yüzüne öksürenler de ortaya çıktı. İrlanda'nın başkenti Dublin ve Waterford şehrinde bu tür vakalara rastlandığı İrlanda medyasında yer alırken, İrlanda Sağlık Bakanı Simon Harris de geçtiğimiz günlerde bu akımın hedefi olmuştu. İki kişinin kendisine doğru yaklaştığını ve yüzüne doğru öksürüp ardından gülerek uzaklaştıklarını açıklayan İrlandalı Bakan, yaşadığı olayı içler acısı ve iğrenç olarak tanımlamıştı. Bir benzer vakanın ise İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştiği bildirildi. İki gencin bir kadına doğru bilinçli olarak öksürdüğünün belirtildiği olayda gençlerin olay anını videoya kaydettiği de ifade edildi.

‘TERÖR TEHDİDİ' SUÇLAMASI
Öte yandan, benzer olaylar ABD'de de yaşandı. ABD'nin Missouri eyaletinde bir markette raflardaki deodorantları yalayan kişi, bu olayı “koronavirüsten kim korkar” etiketiyle sosyal medya paylaştı. Videonun dünya çapında yayılmasının ardından harekete geçen ABD polisi, raftaki objeyi yalana kişiyi yakaladı. Yirmi altı yaşındaki Cody Lee isimli şahıs, ikinci derece terör tehdidi suçuyla yargılanıyor.

HEDEF ÇOK ‘TIK' ALMAK
Metrolardaki tutamaklar, para, klozet, araba kapısı, kapı kolu ve cep telefonlarını yalayan kişiler, bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaşıyor. Asıl dertleri ise çok tık almak!..

Anahtar Kelimeler:

meydan okuma koronavirus salgini coronaviruschallenge

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