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'Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor'
Korona virüs enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarla daha sık karşılaşıyor.
'Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor'
04 Ağustos 2020 14:41 - Amerikanın Sesi
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İtalya'nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre Corona enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarla daha sık karşılaşıyor.

“402 Hastanın yarıdan fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk”

San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı çalışma, Corona virüsü tedavisi görüp taburcu olduktan sonra hastane tarafından izlenmeye devam edilen 402 hastanın yarısından fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk gözlendiğini ortaya koyuyor. Bu bozuklukların hastanın geçirdiği Corona enfeksiyonunun ağırlığıyla doğru orantılı olarak seyrettiği gözlendi.

265 erkek ve 137 kadın hasta üzerinde yapılan araştırmada hastalar, hastanede tedavi gördükten bir ay sonra yeniden muayene edildi.

“Virüsün yol açtığı enflamasyon yol açıyor”

San Raffaele Hastanesi Psikiyatri ve Klinik Psikobiyoloji Araştırma Birimi Grup Lideri Profesör Francesco Benedetti, “Corona virüsünün yol açtığı enflamasyonun psikiyatrik seviyede de etkileri olacağı hemen netleşmişti” dedi.

San Raffaele Hastanesi'nin Corona enfeksiyonunun hastalarda bıraktığı psikiyatrik izlere ilişkin araştırması, Beyin, Davranış ve Bağışıklık (Brain, Behavior and Immunity) adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Doktorlar, hastalarla klinik görüşmelere ve hastaların öz değerlendirmede bulunduğu anketlere dayalı araştırmada, vakaların yüzde 28'inde travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 31'inde depresyon, yüzde 42'sinde anksiyete, yüzde 40'ında uykusuzluk, yüzde 20'sindeyse takıntı ve saplantı bozukluğu (obsesif kompülsif bozukluk) tespit etti.

“Hafif atlatanlarda bile karşılaşılıyor”

Araştırma, Corona enfeksiyonu geçiren kadın hastaların, hastalığın daha hafif seyrettiği durumlarda bile anksiyete ve depresyondan daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor.

Profesör Benedetti, “Bu durumu, bağışıklık sisteminin işleyişindeki farklılıklara bağlıyoruz” dedi.

Kimler daha çok etkileniyor?

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu da hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan Corona enfeksiyonu vakalarında görülen psikiyatrik etkilerin hastaneye yatırılmadan, evlerinde tedavi edilen hastalara oranla daha hafif seyretmesi.

Araştırmaya göre Corona enfeksiyonunun psikiyatrik sonuçları, hem bağışıklık sisteminin virüse verdiği tepkiden hem de sosyal tecrit, virüsü başkalarına bulaştırma korkusu ve Corona hastası olarak damgalanmanın getirdiği utanç duygusu gibi psikolojik stres faktörlerinden kaynaklanabilir.

Elde edilen bulgular, Corona enfeksiyonunu atlatan ancak kişinin kuvvetten düşmesine neden olan sağlık komplikasyonlarına ilişkin giderek artan kaygıları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bilimadamları, bu ayın başında, Corona enfeksiyonu geçirenlerde oluşabilecek beyin hasarı dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

corona italya san raffaele hastanesi stres bozuklugu anksiyete uykusuzluk depresyon

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
04.08.2020 15:41:45
Haa bir bu eksikti. Virüs kapacağım diye 3 maske üstüste takıp bir de üzerine siperlik geçiren, yanından birileri geçerken nefesini tutan paronayaklar yetmiyordu.
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