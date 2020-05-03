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Virüsü yenen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Normalleşme için erken
Koronavirüse yakalanan ve iyileşen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "Bayramda bir normalleşme olması arzusunda değilim." dedi
Virüsü yenen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Normalleşme için erken
03 Mayıs 2020 18:45 -
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Prof. Dr. Serhat Ünal, "1 haftadır vaka sayılarında bir azalma, iyileşen vaka sayılarımızda da bir artış var. Uygulanan sıkı kontrol yöntemleri sayesinde bu başarıya ulaştık. Normalleşme fazına geçebilmek için biraz daha zamanımız olduğu kanaatindeyim ki bu başarı sürsün" diye konuştu.

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Ünal, "Sayın bakanımız 28 Mayıs'a kadar tedbirlerin devam edeceğini söylemişti. Ben de böyle düşünüyorum. 28 Mayıs sonrası, yani bayramdan sonra, tedbirlerin artık nasıl olacağı, ne miktarda gevşeme yapılabileceği masaya yatırılabilir.

Elbette hükümetin başka kararları olabilir. Ama manzara bayramı bu tedbirlerle geçireceğimiz yönünde. Bayramlarımız elbette ki bizler için çok kutsal günler. Hepimiz istiyoruz gidelim büyüklerimizle kucaklaşalım, küçükler gelsin elimizi öpsün ama unutmayalım ki 'çok farklı ve özel' günlerden geçiyoruz. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde.

Vaka sayımızın artmaması için Türkiye'den 28 Mayıs'a kadar sabır diliyorum. O kadar emek çektik, o kadar uğraştık bir miktar daha gayret lütfen. Zira tam da bu düşme döneminde işin ucu döner virüs yeni bir atak daha yaparsa durum içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Hep beraber gayretlere devam" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr serhat unal

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