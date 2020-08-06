Virüsü yenip görevine dönen sağlık çalışanı darp edildi

Gaziantep'te yeni tip korona virüse yakalaman ve tedavisinin ardından yeniden görevine dönen sağlık görevlisi darp edildi.

Olay, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, endoskopi ünitesinde görev yapmakta olan sağlık personeli şiddete maruz kaldı.

Yaşanan olayın ardından Hastane Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Zengin, darp edilen sağlık çalışanının Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğünü ve tedavisinin ardından yeniden görece başladığını kaydetti. Prof. Dr. Zengin, "Gördüğü tedavisinin bitmesiyle test sonucu negatif olur olmaz görevine hemen dönmüştür. Fakat buna karşılık şiddete maruz kalması bizi derinden yaralamıştır. Toplum içerisindeki bu tip davranışlar sergileyen kişilerin bizlerin çalışma hevesini kırmaya gücü yetmeyecektir. Özverili bir davranışla görevine başlayan sağlık personeli, olaydan hemen sonra darp cebir raporu almasına rağmen tekrar görevine dönmüş ve mesaisini tamamlamıştır. Bu hamiyetperver arkadaşımızın davranışı herkese örnek olmuştur. Artık duymaktan bıktığımız bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kulandı.

"Toplumun büyük çoğunluğunun böyle şiddet olaylarına nefret gözüyle baktığını biliyoruz" diyen Prof. Dr. Suat Zengin, şöyle devam etti: