Virüsün gıda yoluyla bulaşma ihtimali oldukça düşük

Uluslararası Gıda Mikrobiyolojik Spesifikasyonları Komisyonu (ICMSF), yeni tip koronavirüsün yiyeceklerden veya ambalajlardan bulaşıp bulaşmayacağına dair araştırma yaptı. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, yiyecekler ve ambalajları Covid-19 için yüksek riskli bulaş kaynağı değil. Ayrıca bulgular, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) daha önce yayınlamış olduğu raporla da uyuşuyor.

“Gıda firmalarının alması gereken tek önlem çalışanlarını korumak olmalı”

Bugüne kadar gıda ve gıda ambalajının virüs bulaştırdığına dair herhangi bir kaynak veya bir kanıt yok. Uzmanlar, SARS-CoV-2 için risk oluşturan hiçbir gıdanın bulunmadığını söylüyor.

Virüsün yüzeyler yoluyla bulaşacağı endişesi ise salgının başlarında New England Journal of Medicine’da yayınlanan bir çalışmaya dayanıyor. Çalışmanın ardından gıda işletmeleri gıda ithalatını kısıtlamış, ithal edilmiş ürünleri birçok aşamadan oluşan hijyen testlerinden geçirmişti. Ancak ICMSF bunlara hiç gerek olmadığını belirtiyor.

“Gıda işletmelerinin odaklanması gereken tek nokta çalışanlarını, tüketicilerini ve restoran yöneticilerini kişiden kişiye geçebilecek olası yayılıma karşı korumak olmalı” diye ekliyor ICMSF.

Uzmanların her zaman belirttiği gibi, salgını kontrol altına almanın en etkili 3 yolu: Maske, mesafe ve temizlik.

