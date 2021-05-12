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Viscoran İlaç 'Sputnik Light' için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek
Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oran, "Sputnik V için acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için müracaat edecektir." ifadelerini kullandı.
Viscoran İlaç 'Sputnik Light' için Sağlık Bakanlığına müracaat edecek
12 Mayıs 2021 17:33 -
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Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ilk defa Rusya'da ruhsat alan Sputnik V aşısının ardından Rusya'nın bir yeniliğe daha öncü olduğunu belirtti.

Gamaleya Araştırma Enstitüsünde geliştirilen ve Sputnik V'nin ilk dozu olan rAd26'nın tek başına dahi yüzde 79,4 etkinlikte olduğunu ifade eden Oran, şunları kaydetti:

"Sputnik Light' adıyla geliştirilen bu yeni ürün Sputnik V'nin ilk bileşeni olup tek dozdur ve geçen cuma günü Rusya'da ruhsatlandırılmıştır. Sputnik V için Sağlık Bakanlığı TİTCK'dan acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir."

Rusya'da dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi: Sputnik Light

 

Anahtar Kelimeler:

sputnik light

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