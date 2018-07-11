Vitamin desteği ile kardiyovasküler rahatsızlıklar arasında bağlantı olmadığı açıklandı

Multi-vitaminlerin kalp sağlığına faydası olmadığı bildirildi.
LiveScience'ın haberine göre, Alabama Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırma, multi-vitaminlerin kişinin kalp krizi ya da inmeden yaşamını yitirme olasılığı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisinin bulunmadığını gösterdi.
Araştırma çerçevesinde daha önce multi-vitamin ve mineral destekleri ile belli başlı kardiyovasküler rahatsızlıklar arasındaki bağlantıyı inceleyen 18 çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.
Söz konusu çalışmalarda 5 ülkede (ABD, Japonya, Fransa, İsveç ve Almanya) 2 milyondan fazla kişinin ortalama 12 yıl boyunca izlendiği belirtildi.
Araştırmada, multi-vitamin ve mineral desteği alan kişilerin, kalp krizi, inme veya başka bir kalp rahatsızlığından ölme olasılığının azalmadığı ya da artmadığı gözlendi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/07-15/07
|AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018
|BESLENME...
|ANKA
|07/09-09/09
|1. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi
|DİŞ...
|SAKA
|06/09-09/09
|6. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|08/09-09/09
|JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSU
|KADIN...
|İZMİ
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
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