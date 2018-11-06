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Viyana'da Türk hekimin paylaşımına yoğun ilgi: Dışkı hipotezi
Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt, insan dışkısındaki bifidobakteriumun kolon kanserine karşı kullanılmasına ilişkin hipotezini, Viyana’da meslektaşlarıyla paylaştı
Viyana'da Türk hekimin paylaşımına yoğun ilgi: Dışkı hipotezi
06 Kasım 2018 - İHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt geçtiğimiz Temmuz ayında, Houston Methodist University’den meslektaşı Prof. Dr. Eamonn M. M. Quigley ile yayınladığı makalede, insan dışkısında bulunan bifidobakteriumun, genetik olarak güçlendirilmiş haliyle kolon kanserinin önlenmesi ve tedavisinde etkili olabileceğini belirtmişti. Makaleye 2018 Temel Bilim Ödülü veren Avrupa Gastroenteroloji Derneği (UEG Week), Uzm. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt’u da Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılacak olan yıllık kongreye davet etti. Daveti kabul eden Uzm. Dr. Bozkurt, 5 gün süren kongreye katılarak sözlü sunum ve poster çalışması yaptı. 

Tedavi tekniklerini anlattı 
Kongreye, dünyanın değişik yerlerinden, gastroenteroloji uzmanları ve bilim insanlarından oluşan yaklaşık 11 bin kişi katıldı. Uzman Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt kongre kapsamında, İtalyan, Japon, Alman ve Avusturyalı araştırmacılardan oluşan bir gruba sözlü sunum yaptı. Bozkurt sunumunda, bifidobakteriumla ilgili hipotezini ayrıntılı olarak anlattı. Sunumu izleyen uzman doktorlar ve araştırmacıların sorularını da yanıtlayan Bozkurt, daha sonra poster çalışmasında ise bağırsak hastalıklarının tedavisinde uyguladığı ve tıp dünyasının dikkatini çeken teknikler hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt’a çalışmaları nedeniyle, bilimsel araştırma yöntemleri üzerine verilen bir eğitime de ücretsiz olarak katıldı. 

Güçlü bir ilaca dönüşebilir 
Viyana dönüşü açıklama yapan Bozkurt, kongrede dünyanın değişik yerlerinden araştırmacılarla irtibat kurma imkanı bulduğunu söyledi. Bifidobakteriumla ilgili hipotezinin gördüğü ilgiden mutluluk duyduğunu kaydeden Bozkurt, “İnsan kalın bağırsağındaki bakterilerin yüzde 5’inden daha azını oluşturan bifidobakteriumun, kolon kanserine karşı koruyucu ve tedavi etkisi olduğu konusunda bilim dünyasında bir görüş var. Bu bakterinin güçlendirilmesi ve genetik yapısıyla oynanarak şu anda üretmediği mikosporin aminoasidini üretir hale gelmesinin sağlanması halinde, kolon kanserinin önlenmesi ve tedavisi için güçlü bir ilaç elde edilebileceğini düşünüyorum” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

dr huseyin sancar bozkurt bifidobakteriumun kolon kanseri

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