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Vücuda yerleştirilen cihazla tedavi sürecine uzaktan müdahale edilebilecek
Yeni teknoloji, gelecekte ilaç vermeyi ve diğer tıbbi uygulamaları uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılabilir.
Vücuda yerleştirilen cihazla tedavi sürecine uzaktan müdahale edilebilecek
04 Haziran 2018 -
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Vücut içine yerleştirilen pirinç büyüklüğündeki cihazların uzaktan radyo dalgalarıyla çalıştırıldığı bildirildi.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden araştırmacıların Brigham Kadın Hastanesi'nde görevli uzmanlarla geliştirdiği yeni teknolojinin, gelecekte ilaç vermeyi ve diğer tıbbi uygulamaları uzaktan kontrol etmeyi mümkün kılabileceği belirtildi.

Araştırma çerçevesinde domuzlar üzerinde yapılan deneylerde vücudun 10 santimetre derinine yerleştirilen sensörün bir metre uzaktan harekete geçirilebildiği, sensörlerin deriye çok yakın olmaları halinde 38 metre uzaktan verilen komutu bile algılayabildiği kaydedildi.

Cihazların radyo dalgalarıyla harekete geçirilmesinin dokular açısından güvenli olduğu vurgulandı.

Bilim adamları, cihazların, gelecekte kişiye ilaç verilmesini, vücut içinin gözlemlenmesini veya beynin ışık ya da elektrikle uyarılıp hastalık tedavisini mümkün kılacak biçimde geliştirilebileceğini ifade ediyor.

Araştırmaya, Media Lab Konsorsiyumu ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin fon sağladığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

massachusetts teknoloji enstitusu brigham kadin hastanesi tibbi uygulama

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