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Vücudu yanan çocuğu sevk etmeyen hekim ile ilgili hastane araştırma başlattı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vücudunun büyük bir çoğunluğu kaynar suyla yanan küçük kızın tedavisinde ihmal olduğu iddia edildi
Vücudu yanan çocuğu sevk etmeyen hekim ile ilgili hastane araştırma başlattı
18 Eylül 2019 - İHA
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vücudunun büyük bir çoğunluğu kaynar suyla yanan küçük kızın tedavisinde ihmal olduğu iddia edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Kahta ilçesinde yaşandı. Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evde sabah kahvaltısı için tüpte kaynayan çay suyu mutfakta oynayan 4 yaşındaki Elif Tomak'ın üzerine döküldü. Vücudunun sırt kısmının tamamı olmak üzere çok yerinde yanıklar oluşan küçük kızı babası Halil Tomak kendi aracıyla Kahta Devlet Hastanesine götürdü. Kızının vücudunda ciddi yanık olmasına rağmen acil doktoru tarafından sadece pansuman ve ağrı kesici yapılarak evine gönderildiğini, kendisini herhangi bir yanık ünitesi olan sağlık kuruluşuna sevk etmediğini, uzman doktoru acile çağırmadığını ve çocuğunun tedavisinde ihmal olduğunu iddia eden baba, kızını ağrıları nedeniyle akşam yeniden hastaneye götürdü. Aileye acilde görevli başka doktor tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine gitmeleri gerektiği belirtildi. Bunun üzerine baba, kendi özel aracıyla kızını Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yanık ünitesine alınan ve yaklaşık 1 yıl tedavisi sürecek olan Elif Tomak'ın vücudunda izler kalabileceği ifade edildi.

Baba Halil Tomak, acilde görevli doktorun vücudunda yanıklar olan kızlarıyla ilgilenmediğini belirterek, "Sabah kahvaltıda kızımın üzerine çay suyu döküldü. Kızımı Kahta Devlet Hastanesi acil servisine götürdüm. Acilde çalışan doktor kızımın yaralarına baktılar ve kızımın bir şeyinin olmadığını söylediler. Vücuduna pansuman yapıp eve gönderdiler. Ben de kızımı aldım eve götürdüm. Baktım kızım tir tir titriyor, neredeyse havale geçirecek. Bende kızımı tekrardan acile götürdüm. Doktora dedim ki 'Durumu acil ise bizi bir yere sevk edin.' Doktor, 'Gerek yok, korkudan titriyor' dedi. İki serum bağladılar. Serumları bittikten sonra tekrar bizi eve gönderdiler. Akşam dışarıda iken eşim beni aradı, 'Çabuk gel kız fenalaştı' dedi. Bende eve gittim ve kızımı alıp acile götürdüm. Acil serviste bir bayan doktor bana, 'Kızınıza bu müdahaleyi kim yaptı' diye sordu. Bende sabah kızımı getirdiğimde doktorların yaptığını söyledim. Acil doktoru bana hemen kızı Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine götürmemi söyledi. Kendi imkanlarımla kızımı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Buradaki acil serviste 3-4 doktor kızımın başına toplandı. Doktorlar kızıma ne olduğunu sorduğunda sabah çay suyu döküldüğünü söyledim. Doktorlar bana, 'Bu saate kadar niye getirmedin' diye kızdılar. Bende Kahta Devlet Hastanesindeki doktorların sevk etmediğini söyledim. Kızımı hemen içeriye aldılar. Vücudundaki bütün soyulan derileri temizlediler. Yoğun bakım ünitesine aldılar" dedi.

Kızının tedavisinin hastanede 1 yıl süreceğini dile getiren baba Tomak, "Benim kızımın vücudu komple yaralar içinde bulunuyor. Bu yaraların 18-19 yaşına kadar gidip gitmeyeceği belli değil. Kızım 1 yıl boyunca bu hastanede tedavi görecek. Bu olayın sorumluları kimse onların en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağız. Hukuki olarak bu ihmalin hesabını soracağım. İllaki kızımın ölmesi mi gerekiyor. Bizim başına gelen başkalarının da başına gelebilir. Eğer ben hastaneye getirmeseydim evde iki gün kalsa vücudu enfeksiyon toplayıp hayatını kaybedebilirdi" ifadelerini kullandı.

Kahta Devlet Hastanesi yetkilileri ise, konuyla ilgili ailenin şikayetinin bulunduğunu, acilde görevli doktorun yaptığı işlemler ile ilgili araştırmaların başlatıldığını, ihmal konusunun soruşturulacağını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

acil servis kahta devlet hastanesi

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