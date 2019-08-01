SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Vücudunun yarısı yanan yaralıya deri nakli yapıldı
Yanan otomobilinin içinde sadece 2 saniye alevlere maruz kalan ve vücudunun yarısı zarar gören yaralı, deri nakliyle sağlığına kavuştu.
Vücudunun yarısı yanan yaralıya deri nakli yapıldı
01 Ağustos 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Seyir halinde alev alan otomobilinin içinde sadece 2 saniye kalmasına rağmen vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yanıklar oluşan Selvan Pala, Ankara Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. 

Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı ve ekibinin yaptığı müdahalede vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Pala'ya, vücudundan alınan deri nakli uygulandı.

Tedavi sürecine ilişkin AA muhabirine bilgi veren Prof. Dr. Yastı, hastanın merkeze geldiğinde vücudunun yüzde 50'ye yakınının yanmış olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

"Hastanın vücudunda 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyordu"
Hastanın vücudunda 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunduğunu ifade eden Yastı, "Tedavi sürecinde, ilk olarak ölü derilerin çıkarılması ameliyatları yapıldı. İkinci derece derin olan yanık yerlerinde ise deri benzerlerini kullandık." dedi.

Hastanın eklem yerlerinde hareket kısıtlığını önlemek için de yama ameliyatı yaptıklarını anlatan Yastı, "Sol elinin üstü ve sol dirseğinde hareket kısıtlığı yapacak yerlerde ise bağ dokuyu destekleyici ürünlerin üzerine aynı seansta dizinden ve bacaklarından alınan parçalarla kapatma işlemi olarak tabir ettiğimiz deri nakli uyguladık." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yastı, yanık tedavisinde önemli olanın hastayı akut yanık şokundan kurtarmak olduğunu vurgulayarak, "Hastamız yaşadı ama topluma hareket bozukluğu ya da organ kayıplarıyla gönderirseniz bu hastalar için çok travmatik durumlara sebep olabiliyor. Hastamız kliniğe yatışından itibaren de fizyoterapistlerimiz eşliğinde fizik egzersizleri yapıyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra da eski hayatına devam edecek." bilgisini verdi.

"Arabanın içinde sadece 2 saniye kaldım"
27 yaşındaki Selvan Pala, alev topuna dönen aracından son anda kurtulduğunu belirterek, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Yenimahalle'de bir akaryakıt istasyonunda LPG'li otomobiline yakıt aldıktan çok kısa süre sonra aracının alevler içinde kaldığını söyleyen Pala, "Arabayı çalıştırdım daha 50 metre bile ilerlemeden arabanın içi bir anda alev aldı. Kendimi hemen dışarı attım. Yanan arabanın içinden can havliyle çıktım. Çok kısa süre alevlere maruz kaldım ama vücudumun büyük bölümünde yanıklar oluştu." dedi.

Yanan aracının son haline baktığında yaşadıklarına bir türlü inanamadığını dile getiren Pala, "Araç, eski model olduğu için problem tek bir noktada değil birçok yerde olabiliyor. Arabaya baktığımda yaşadığım için 'Çok şükür' diyorum, arabanın erimeyen yeri kalmamış. Aracın içinde sadece 2 saniye kaldım, daha uzun kalabilirdim. Bu yanıklar da daha derin olabilirdi." diye konuştu.

"Yüzüm simsiyahtı"
Yoğun bakım servisinde iki haftadır tedavi gördüğünü belirten Pala, hastaneye ilk geldiğinde durumunun çok kötü olduğunu söyledi.

Alevler nedeniyle yüzünün yandığını, derisinin kalktığını ve her yerinin su topladığını anlatan Pala, "Kolumu oynatamıyor, yürüyemiyordum. Yüzüm geldiğimde simsiyahtı, çok kötüydü. Tedaviler sayesinde çok daha iyi duruma geldi. Sadece kulaklarımda biraz yanık kaldı. Hocalarımız tedavimi titizlikle yürütüyor, özel olarak ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

deri nakli ankara sehir hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
antezi teknikeri Ayşe KAraman deri nakli Ankara Şehir Hastanesi sağlık çalışanı semih durmuş sağlık-sen sağlıkta şiddet 112 acil yardım TUS STS tıp eğitimi tıp fakültesi intern
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.