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Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliğinde değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle Avrupa Birliği'nin vücut dışında kullanılan tanı cihazları konusundaki mevzuatına uyum sağlandı
Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliğinde değişiklik
11 Mart 2019 - AA
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Vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu hale getirildi.

Resmi Gazete'de, "Vücut dışında kullanılan (in vitro) tıbbi tanı cihazları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" yayımlandı.

Yönetmelik değişikliğiyle, Avrupa Birliği'nin vücut dışında kullanılan tanı cihazları ile ilgili mevzuatına uyum sağlandı.

Ayrıca, "Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları"nın listesine kan tarama, tanı ve doğrulama için Varyant Creutzfeldt Jakob hastalığı (vCJD) tanı ürünleri de dahil edildi.

Yönetmelik hükümleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek.

Anahtar Kelimeler:

in vitro tibbi cihaz

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