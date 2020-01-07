Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Vücut kitle indeksi 33 üstü olanlar ehliyet almak istediklerinde uyku apnesi testi yaptıracak
Doç. Dr. Vural Fidan: Vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olanların, ehliyet için müracaat ettiğinde önce uyku testi istenerek, kişide uyku apnesi tespit edilirse başlanacak tedaviye uyum gösterdiği ispat edildikten sonra sürücü belgelerini alabilecekler
Vücut kitle indeksi 33 üstü olanlar ehliyet almak istediklerinde uyku apnesi testi yaptıracak
07 Ocak 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ESKİŞEHİR - Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği (TUTDER) Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan, devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olan her kişiden ehliyet raporu için polisomnografi (uyku testi) istenmesi gerektiğini ifade etti.

Fidan, yeni yayımlanan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'yle ehliyet alacak ya da yeniletecek kişilerin boy ve kilolarını beyan etmesi gerektiğini belirtti. Doç. Dr. Vural Fidan, "Devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarında vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olan her kişiden ehliyet raporu için polisomnografi (uyku testi) istenmesi gerekmektedir" dedi.

Sürücü adayları ve sürücülerin ehliyetlerinin belli dönemlerde sağlık raporları da alınarak yenilenmesi gerektiğini belirten TUTDER Başkanı Fidan şunları şöyledi;

“Yönetmeliğin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girmesiyle bazı düzenlemelerin hayata geçirildiği, ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan 5 yıllık sürede başladı. Bu düzenlemeler sırasında kişinin sürücü olup olamayacağını belirlemek için almış olduğu sağlık raporunda yeni bir olay vardı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de trafik kazalarını önleyebilmek için özellikle gündüz aşırı uyku hali olan, obezitesi olan ve trafik kazası yapma riski yüksek uyku apneli hastaların ehliyet almadan önce mutlaka tanılarının konup tedavilerinin yapılması planlanmıştı. Bunun için tanı koyma aşamasında uyku testinin kimlere yapmak gerektiği çok net olarak belirtilmişti.

1 Ocak 2016'dan itibaren sürücü belgeleri yenilenirken, vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olan obez kişilerde uyku apnesi riski yüksek olduğu için mutlaka önce polisomnografi yani uyku testi yaptırmaları, sonra ehliyet almaları öngörülmüştü. Sağlık raporlarının usul ve esasları belirlenirken beyan formunda kişinin boy ve kilosunu beyan etme zorunluluğu bulunmamaktaydı. Burada bir yasal boşluk olduğu için de bu 4 yıl içinde uyku apneli olduğunu düşündüğümüz halde polisomnografi yaptırmaya gelen kişi sayısı çok az oldu. 28 milyon civarında sürücümüz var ve ülkemizde erişkinlerde obezite oranı yüzde 20'ler civarında. Yani 5 milyon 600 bin civarında obez sürücü var. Bunlardan en iyi ihtimalle 5 milyon kişinin vücut kitle indeksinin 33'ün üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu çerçevede ehliyet yenileme sürecinde her yıl 1 milyon kadar kişinin polisomnografi yaptırması gerekmektedir, fakat bu kadar rakam ortada yok.

Uygulamadaki eksikliklerin önüne geçebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığınca yaklaşık iki ay önce Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin yayımlandı. Kişiler artık herhangi bir nedenle sağlık raporu alacakları zaman sağlık kuruluşlarına müracaat ettiklerinde beyan ettikleri formların içinde boy ve kilolarını da beyan etmek zorundalar. Bunu beyan ettikleri anda vücut kitle indeksini hesaplamak her hekim için son derece kolay bir iştir. Vücut kitle indeksi 33'ün üzerinde olanların, ehliyet için müracaat ettiğinde önce uyku testi istenerek, kişide uyku apnesi tespit edilirse başlanacak tedaviye uyum gösterdiği ispat edildikten sonra sürücü belgelerini alabilecekler.

Anahtar Kelimeler:

doc dr vural fidan polisomnografi uyku testi saglik raporlari usul ve esaslari hakkinda yonerge

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ilac takip sistemi tibbi urunler veterinerprof. dr. levent filik trans yag urun etiketleri doymus yagfetö beraat sağlik çalısanlarianestezi tekniker doktor sevgiliintihar isvicre mahkum ötenazi exit deutsche schweizsaglik personeli ogrenci milli egitim bakanligidamar tibbi profesyonel pulmoner endarterektomi eversiyon karotis endarterektomifeto/pdy gozalti adana emniyet doktorhemofili a saglik hemofili a hastaliginin toplumsal yuku prof. dr. kaan kavakliverem tuberkuloz olum ulusal tuberkuloz kontrol programi veremsiz bir turkiye dunya saglik orgutuhipotermi cihazi hipoksik iskemik ensefalopati tubitak doktor ogretim uyesi abdullah caliskandoc. dr. vural fidan polisomnografi uyku testi saglik raporlari usul ve esaslari hakkinda yonergemesane kanserleri prof. dr. ali fuat atmaca sigarabakim destek projes hemsire evde saglik hizmetleri hastakaraciger prof. dr. onur yaprak glikojen hepatit siroz kansersaglik bilimleri universitesi prof. dr. cevdet erdol beyaz onluk giyme toreni mekteb-i tibbiye-i sahanekalp krizi kadin belirti hakan erikci aterosklerozis sagligi is sagligi ve guvenligi is yeri hekimligi is guvenligi uzmanligi isgoksuruk oksuruk surubu doc. dr. mehmet bayram balgam nezle kusburnu toz zencefil ihlamursağlıkta şiddet darp doktor tekme guvenlik gorevlisi murat erkan 'beyaz kod
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.