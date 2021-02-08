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Whatsupp Hattı: Sağlık çalışanı olmama rağmen aşı olamadım
Ankara'dan bir sağlık çalışanı aşı çalışmaları başladığında antikor baktırdığı için aşı yaptırmadı. Ancak daha sonra yaptırmak istediğinde ise olamadığını iddia etti
Whatsupp Hattı: Sağlık çalışanı olmama rağmen aşı olamadım
08 Şubat 2021 11:57 -
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Sağık çalışanlarının ikinci doz aşıları bu hafta başlıyor. Pandemi boyunca bir çok sağlık çalışanı hayatını kaybederken, aşı yaptırmakla ilgiil sağlık çalışanları arasında bazı problemler çıktı. Medimagazin Whatsupp hattına gelen mesajlardan birinde ise bazı sağlık çalışanlarının aşı olamadığı ortaya çıktı.

Bir sağlık çalışanı tarafından gönderilen mesajda şunlar kaydedildi:

Ankara'da devlet hastanesinde pandemi kliniğinde hemsire olarak çalışıyorum. Aşı zamanında antikor çalışması yapıldığı için sonucum çıkmadan yaptırmak istemedim. Nitekim Sayın Bakanımız da Bakanlıktan gelen bilgilendirme mesajında sağlık çalışanlarınin hakkının sürekli devam edeceğini beyan etti. Daha sonra antikorumun düşük gelmesi üzerine doktor arkadaşla yaptırmaya karar verdik. Sonuç; O yaptırdı ben ise yardımcı sağlık personeli olduğum için yaptıramadım. Hakkım elimden alınmış olduğu için şikayet oluşturdum. Beni oradan oraya yönlendiriyorlar. Bu arada pandemide çalışmaya da devam ediyorum.

Anahtar Kelimeler:

asi saglik calisanlari

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People
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1) doktor ihsan (doktor)
08.02.2021 14:22:00
şuan doktorlarda olamıyor bakanlık aşı yaptrmayan tüm çalışanların aşı hakkını dördüncü gruba attı yani aylar sonra sıra ncak gelecek
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