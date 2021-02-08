Whatsupp Hattı: Sağlık çalışanı olmama rağmen aşı olamadım

Sağık çalışanlarının ikinci doz aşıları bu hafta başlıyor. Pandemi boyunca bir çok sağlık çalışanı hayatını kaybederken, aşı yaptırmakla ilgiil sağlık çalışanları arasında bazı problemler çıktı. Medimagazin Whatsupp hattına gelen mesajlardan birinde ise bazı sağlık çalışanlarının aşı olamadığı ortaya çıktı.

Bir sağlık çalışanı tarafından gönderilen mesajda şunlar kaydedildi:

Ankara'da devlet hastanesinde pandemi kliniğinde hemsire olarak çalışıyorum. Aşı zamanında antikor çalışması yapıldığı için sonucum çıkmadan yaptırmak istemedim. Nitekim Sayın Bakanımız da Bakanlıktan gelen bilgilendirme mesajında sağlık çalışanlarınin hakkının sürekli devam edeceğini beyan etti. Daha sonra antikorumun düşük gelmesi üzerine doktor arkadaşla yaptırmaya karar verdik. Sonuç; O yaptırdı ben ise yardımcı sağlık personeli olduğum için yaptıramadım. Hakkım elimden alınmış olduğu için şikayet oluşturdum. Beni oradan oraya yönlendiriyorlar. Bu arada pandemide çalışmaya da devam ediyorum.