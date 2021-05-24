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WSJ: Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacı, salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuştu
ABD istihbaratının bir raporunda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasından hemen önce, Çin'deki Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu iddia ettiği belirtildi.
WSJ: Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacı, salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmuştu
24 Mayıs 2021 09:48 -
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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD istihbaratının bir raporuna dayandırdığı özel haberi, Kovid-19 salgınının ilk kaynağının Vuhan'daki laboratuvar olabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Haberde, ABD istihbaratının ilgili raporuna göre, Kasım 2019'da Vuhan Laboratuvarı'nda çalışan 3 araştırmacının virüs ve mevsimsel grip belirtilerine benzer şikayetlerle hastalanıp hastaneye başvurduğu öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı yetkililer, söz konusu istihbaratın hala destelenmesi gereken bir güvenilirlik seviyesinde olduğunu dile getirirken, bazıları ise raporun konuyla ilgili en güçlü ve sağlam istihbaratlardan biri olduğuna inandıklarını belirtti.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca pek çok kez virüsün yayılmasından dolayı Pekin'i suçlamış, ABD istihbaratının geçen yılın sonunda yayımlanan raporunda, Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olabileceğine ilişkin bulgulardan bahsedilmişti.

Çin yönetimi söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Dünya Sağlık Örgütünden konuyu araştıran bir heyet de virüsün söz konusu laboratuvardan yayıldığı iddialarının gerçekçi olmadığı sonucuna ulaştıklarını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

vuhan laboratuvari arastirma

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