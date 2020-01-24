Wuhan'a askeri sağlık personeli sevkiyatı

PEKİN - Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, Çin Merkezi Askeri Komisyonunun talimatıyla yeni tip corona virüs salgını altındaki Hubey eyaletinin Wuhan kentinde, 40 askeri sağlık personeli Akciğer Araştırma Hastanesinde görevlendirildi.

Söz konusu personel kentte çalışmalara başladı.

Bu arada "Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler" platformunun verilerine göre ülkede salgından etkilenenlerin sayısı 887'ye, ölü sayısı ise 26'ya yükseldi. Hubey'de 24, Hıbey ve Heylongciang eyaletlerinde ise 1'er kişi hayatını kaybetti. Virüsü taşıdığından şüphelenilen vaka sayısı ise bin 76 oldu.

Öte yandan yeni tip koronavirüs Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, ABD'de ise bir kişide görüldü.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten etkilenenlerin sayısı böylece 902'ye ulaştı.

Çin Seddi ve Yasak Saray ziyarete kapanıyor

Pekin'de Çin Seddi'nin turistik ziyaretlerin yoğun yapıldığı Badaling, Minshisanling, Cüyongguan kısımlarına yarından itibaren ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Pekin'deki en önemli turistik destinasyonlardan Yasak Saray ile Ulusal Kütüphane, Çin Ulusal Sanat Müzesi'nin de yarından itibaren salgınla mücadele önlemleri çerçevesinde kapalı olması kararı alınmıştı.

Hubey'de toplu ulaşımın durduğu kent sayısı 13'e çıktı

Çin basınındaki haberlerde, Hubey eyaletinde toplu ulaşımın durduğu irili ufaklı kent sayısının 13'e çıktığı bildirilmişti.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferleri geçici olarak durdurulmuştu.