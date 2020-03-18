Wuhan’a destek için gelen 42 bin sağlık personeli evlerine dönüyor

Çin genelinde 3 bin 675 sağlık çalışanından oluşan 41 sağlık ekibi eyalet başkenti ve merkez üssü Wuhan’da 14 geçici hastaneye ve yedi belirlenmiş hastanede 40 günü aşkın süre görev yaptı. 42 bin sağlık görevlisi de Hubei’nin diğer eyaletlerinde görev almak üzere görev yaptıkları kentlerden gelmişti.



Wuhan’dan ayrılan ekiplerden biri olan Shaanxi Eyaleti’nin Acil Tıp Müdürü Ma Fuchun, “4 Şubat’ta Wuhan’a ulaştık ve son 40 gün içinde iki geçici hastanede çalıştık. Buradaki meslektaşlarımızla birlikte 988 yatağı yönettik ve 1.235 hastayı tedavi ettik” dedi. “Neyse ki, burada kaldığımız süre boyunca sıfır hasta ölümü ve sağlık görevlilerinin sıfır enfeksiyonu yaşadık” diyen Ma, ekiplerinde Shaanxi İl Halk Hastanesi’nde görev yapan acil tedavi, kadın hastalıkları ve doğum, pediatri ve nöroloji ile psikoloji gibi bölümlerden 43 deneyimli doktor ve hemşireden oluştuğunu söyledi.



Ma, sözlerine “Buradaki varlığımız sadece yerel tıbbi çalışanların yükünü azaltmakla kalmadı, daha da önemlisi, hastalıkla boğuşan Wuhan sakinlerine güven getirdi. Ekibimizi geliştirmek için de iyi bir fırsattı” sözleriyle devam etti.