Wuhan’da Covid-19’lu hastaların tedavisi için 'plazma havuzu' kurulacak

Covid-19’a yakalanıp tedavi olanların plazmalarının yeni hastaların tedavisinde büyük fayda sağladığının anlaşılması üzerine Çin’de plazma bağışı kampanyası başlamıştı. Bu plazmalar özellikle hastalığın ağır seyrettiği vakalarda kullanılmış ve hızlı bir iyileşme görülmüştü.

Tüm bu nedenlerden dolayı Wuhan’da “plazma havuzu” kurulması kararı alındı. Wuhan Kan Merkezi bünyesinde kurulacak olan plazma havuzunun kısa bir süre sonra faaliyetine başlaması bekleniyor. Merkezin Wuhan’da olmasının nedeni ise bu kentte ve Hubei eyaletinde vaka sayısının ülkenin diğer yerlerine göre oldukça fazla olması… Sadece Wuhan’da son beş ay içinde, toplam 1.319 iyileşmiş Covid-19 hastası, 460 bin ml plazma bağışladı.



Merkeze göre, bir zamanlar salgının sert vurduğu şehir, diğer Çin eyaletlerinden 17 bin 500 ml bağışlanmış plazma aldı. Wuhan ise 10 Nisan’dan bu yana Beijing, Harbin ve Jilin gibi şehir ve illere 85 bin 850 ml plazma gönderdi.



İyileşmiş Covid-19 hastalarından toplanan plazmalar, kritik vakaların tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmış çok sayıda koruyucu antikor içeriyor. Şubat ayında, plazma tedavisi Çin’in Covid-19 tanı ve tedavi kılavuzlarına dahil edildi. Çinli sağlık yetkilileri de hastalıkla mücadeleye yardımcı olması için plazma bağışı çağrısında bulundu.