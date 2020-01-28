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Wuhan'da halk corona virüse karşı kenetlendi
Çin'in Wuhan kentinde şehirde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip corona virüs (2019-nCoV) nedeniyle kent halkı adeta tecrit altında yaşarken, birbirlerine ve sağlık personeline destek olmanın yollarını da arıyor
Wuhan'da halk corona virüse karşı kenetlendi
28 Ocak 2020 - AA
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ANKARA (AA) - Corona virüs nedeniyle hayalet şehre dönen Wuhan'da halk birbirlerine destek olyor.

Bunun örneklerinden birinde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalmaları teşvik edilen bir sitede apartmanların sakinleri, birbirlerini neşelendirmek için farklı bir yol buldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, site sakinlerinin pencerelerden "Güçlü kal Wuhan (Wuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüldü. 

Görüntüler, sosyal medya platformu Weibo'da binlerce kişi tarafından paylaşılırken, "Wuhan jiayou" ifadesi gündem oldu. 

Ülkenin çeşitli bölgelerinden birçok kişi de Wuhan halkı ile dayanışma mesajları paylaştı. 

Sağlık personeli için yemek 

Diğer bir örnek ise restoran sahibinden geldi. Yaklaşık bir ay önce arabasını satıp borç alarak Vuhan'da yeni bir restoran açan 36 yaşındaki Li Bo, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların evlerine çekilmesi ve sokakların boş kalmasıyla iş yapamaz oldu.

Bir gazeteye verdiği demeçte, paniklediğini ve krediyi nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade eden Li, "Daha sonra hastanelerde sağlık personelinin nasıl mücadele ettiğini gördüm ve harekete geçme zamanının geldiğini hissettim. Ne kadar önemsiz olursa olsun üzerime düşeni yapmak istedim." dedi.

Li, çalışanıyla bir hastanedeki sağlık personeline 200 kutu yemek hazırladığını belirterek, "Sağlık görevlilerinin sıcak yemekler yemesi için elimden geleni yapmak istedim." diye konuştu.

Komşu köyden 15 bin maske bağışı

Ülkedeki virüs salgını sebebiyle çok sık kullanılmaya başlanan maske önemli bir ticari ürün haline gelirken Vuhan'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Changde şehrine bağlı bir köyde yaşayan Hao Jin ise 15 bin maske bağışlama kararı aldı. 

Geçen sene maske üretim fabrikasında çalıştığını ifade eden Hao, işinden istifa ettikten sonra maaşını alamadığını, şirketin bunun yerine kendisine 15 bin maske verdiğini anlattı. 

Hao, elindeki maskeleri dağıtacağını kaydederek, "Umarım başkaları için yararlı ve değerli olabilirler." şeklinde konuştu.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus wuhan

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