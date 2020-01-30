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Wuhan'dan tahliye edilmişlerdi, 3 Japon'da corona virüs tespit edildi
Çin'den tahsis edilen bir uçakla Wuhan'dan tahliye edilen 3 Japon'da corona virüs tespit edildi
Wuhan'dan tahliye edilmişlerdi, 3 Japon'da corona virüs tespit edildi
30 Ocak 2020 - Habertürk
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Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüs salgınına karşı ülkeler vatandaşlarını Çin'den tahliye ediyor. Japonya da vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasında yer aldı. Ancak Japon Sağlık Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada ülkeye getirilen 3 vatandaşta corona virüs tespit edildi.

Habertürk'ün Reuters'tan derlediği habere göre Japonya corona virüs salgını nedeniyle 206 vatandaşını tahliye etmek üzere Wuhan'a uçak yollayan ilk ülke oldu. Gönderilen uçakla da çarşamba günü vatandaşlar ülkelerine döndü.

Ancak Çin Wuhan'dan tahliye edilen üç Japon'da corona virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çin'den hükümet tarafından tahsis edilen bir uçakla Wuhan'dan dönen üç Japon vatandaşında yeni koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. 

Japonya 11 virüs vakasını doğruladı

Japonya, şimdi Çinli ziyaretçilerle temasa geçtikten sonra enfekte olan bir tur otobüsü şoförü de dahil olmak üzere 11 virüs vakasını doğruladı. Üç yeni vaka, salgının merkez üssü Wuhan'dan 29 Ocak Çarşamba günü Tokyo'ya gelen 206 Japon arasındaydı.

210 Japon vatandaşını taşıyan ikinci bir uçak da 30 Ocak Perşembe sabahı Tokyo'ya indi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, perşembe günü geri dönen 13 kişinin kendini iyi hissetmediğini düzenledikleri bir basın toplantısında açıkladı.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus japonya cin wuhan

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