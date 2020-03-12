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Wuhanlı doktor Korona baskısını anlattı: Verdiği röportaja sansür uygulandı!
Çin’in Wuhan kentindeki merkez hastanenin acil doktoru Ai Fen hastalığa ilişkin açıklamalarda bulundu. Fen pozitif çıkan ilk sonuçlardan bahsettiğinde üstleri tarafından azarlandığını söyledi. Baş hekimin Çin’de verdiği röportaj sosyal medyadan kaldırıldı.
Wuhanlı doktor Korona baskısını anlattı: Verdiği röportaja sansür uygulandı!
12 Mart 2020 - NTV
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan SARS benzeri yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü salgını “pandemi” sınıfına aldı. DSÖ’nün bu hamlesi salgının daha da tehlikeli boyutlara geleceğini gösteriyor.

Son verilere göre vaka sayısı 125 binin üzerine çıktı. 4 bin 600’e ulaşan ölü sayısı da her geçen gün artıyor.

Hastalığın merkezi Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki merkezi hastanede acil bölümünden sorumlu doktor Ai Fen hastalığın ilk günlerine ilişkin önemli bir röportaj verdi.

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

Çin’de yayın yapan Renwu dergisine konuşan Doktor Fen, Aralık 2019’da kentte yaşananları anlattı.

Doktor Ai Fen, hastaneye grip benzeri semptomlar gösteren birçok hastanın geldiğini ve normal tedavi yöntemlerinin işe yaramadığını ifade etti. 30 Aralık’ta hastalardan birine ait test sonuçlarını okuduğunda “SARS corona virüsü” ifadesi dikkatini çekti.

Doktor Fen, raporun fotoğrafını çektiğini ve bir iş arkadaşına gönderdiğini aktarıyor. Daha sonra elden ele dolaşan raporun sosyal medyaya düştüğünü belirtti.

KURULDAN AZAR İŞİTTİ

Olaydan iki gün sonra kendini hastanenin yönetim kurulunun karşısında bulunan Doktor Ai’ye “dedikodu yaymak” ve “istikrarı bozmak” suçlamaları yöneltildi. Kurul tarafından “azarlandığını” ifade eden Fen, “Eğer neler olacağını öngörseydim azarlanmayı umursamazdım. Mümkün olduğunca sesimi duyurmaya çalışırdım” dedi.

Doktor Ai Fen daha sonra yaşananları şu ifadelerle anlatıyor: Hastaneye daha fazla insanın geldiğini gördük. Zamanla salgının etkilediği alanın genişlediğini farkettik. Pazarla ilişkisi olmayan insanlar da aynı semptomlarla hastaneye geliyordu. Salgının insandan insana geçtiğini biliyordum.

Takvimler 21 Ocak 2020’yi gösterene kadar Çinli yetkililer insan teması ve Covid-19’un yayılması arasındaki ilişkiyi reddediyordu.

RÖPORTAJA SANSÜR 

Doktor Ai Fen'in verdiği röportaj hızlıca Çin'deki sosyal medya platformlarından kaldırıldı. Renwu dergisi de röportajı sildi. Dergi daha sonra sansürlenmiş bir şekilde röportajı yeniden yayımladı. 

DEDİKODU SUÇLAMASI

Çinli yetkililer en az 9 kişiyi corona virüsü salgını sonrası “dedikodu yaymak” suçlamasıyla cezalandırdı. Tüm dünyanın gündemine oturan Wuhan hastanesinde görevli doktor Li Wenliang hakkında da soruşturma başlatılmıştı. Wenliang, 7 Şubat tarihinde corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Wuhan hastanesinde çalışan üç doktor daha salgında ölmüştü. Hayatını kaybeden doktorların Ai Fen’in çalışma arkadaşları olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

corona virus pandemi doktor fen ai fen sansur

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