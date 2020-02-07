Xi: Çin koronavirüsün üstesinden gelebilecek durumda

İstanbul - Çin devlet televizyonunun haberine göre, Xi Jinping görüşmede Trump'a Çin'in koronavirüs salgının önlenmesi için her türlü çabayı göstermekte olduğunu söyledi.

Buna göre, Trump ile görüşmesinde, Çin'in coronavirüsün engellenmesi ve kontrol altına alınması için geniş kapsamlı ve sıkı önlemleri almakta olduğunu vurgulayan Xi, Çin'in salgının üstesinden gelebilecek durumda olduğunu ve salgının ülkenin ekonomisi üzerinde önemli bir etki yapmayacağının altını çizdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere ise yaptığı açıklamada, Trump'ın Xi ile görüşmesinde Çin'in koronavirüs salgını ile mücadelesine güvendiklerini ifade ettiğini söyledi. Trump ve Xi'nin iletişimi ve işbirliğini devam ettirme konusunda anlaştıklarını da belirten Deere, bunun yanı sıra iki liderin ABD-Çin faz 1 ticaret anlaşmasının uygulanmasına bağlılıklarını teyit ettiklerini de vurguladı.

