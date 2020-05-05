Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı basının gözü Türk sağlık sistemindeki başarıda
Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı koronavirüs (Covid-19) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor. Dünyanın en etkili haber ajansı Agence France-Presse (AFP), ABD'li ünlü kanal CNN International İstanbul'a gelerek, Türkiye'nin koronavirüs salgınına ilişkin mücadelesindeki başarısını yerinde inceledi.
Yabancı basının gözü Türk sağlık sistemindeki başarıda
05 Mayıs 2020 14:28 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çin'in Vuhan kentinde başlayan, dünyada çok sayıda insana bulaşan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün artık Pandemi olarak sınıflandırdığı koronavirüs (Covid-19) karşısında bir çok Batı ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye'nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor.  Agence France-Presse (AFP)’in haberinde ise İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen’in verdiği bir röportaj yer aldı. Türkmen röportajında koronavirüs sürecindeki çalışma aşamalarını detaylarıyla anlattı. Ajans abonelerine duyurduğu haberde, doktor Türkmen'in “Emin olduğumuz tek şey hazırlıklı olacağımızdır” sözünü ön plana çıkardı. 

CNN TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin prestijli kanalı CNN International ekibi de İstanbul'a gelerek Türkiye'nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti.Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi. Türkiye'nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul'da gördüklerine hayran kaldı. CNN International ekibi, Türkiye'nin sağlık sistemin olduğu gibi filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi. Öte yandan DSÖ Türkiye Sağlık Güvenliği Projesi Koordinatörü Shaikh da Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler ve izlediği politikalarla dünyaya örnek olduğunu belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus saglik sistemi cnn

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.