SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı tıp öğrencilerinin tercihi Türkiye
Dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler özellikle tıp eğitimi almak için Türkiye'yi tercih ediyor.
Yabancı tıp öğrencilerinin tercihi Türkiye
14 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye'deki pek çok tıp fakültesinde eğitim alan yabancı öğrencilerin tercihlerinden birisi de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu bünyesinde bulunan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (TEPDAD) tarafından akredite edilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, çeşitli ülkelerden 172 uluslararası öğrenci tıp eğitimi alıyor.

Kendisi de bir tıp doktoru olan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin yabancı öğrencilerin özellikle tercih ettiği bir üniversite olduğunu söyledi.

Tabakoğlu, 2 bin 657 uluslararası yabancı öğrencinin çeşitli bölümlerde eğitim gördüğünü aktardı.

"Uluslararası öğrencilerimiz özellikle tıp fakültemizi tercih ediyor. Bin 501 tıp fakültesi öğrencimizin 172'si uluslararası öğrencidir. Özellikle 12 Balkan ülkesinden 130 tıp öğrencimiz var. Her geçen yıl biz uluslararası öğrenci kontenjanlarımızı artırıyoruz. Bu yıl da 260 kontenjanımızın 50'si uluslararası öğrencilerden oluşacak." 

"Hekimlik çok kutsal ve güzel bir meslek"

Akredite eğitimle uluslararası bir fakülte haline geldiklerini anlatan Tabakoğlu, şunları söyledi:

"Dünyanın 54 ülkesinden bize öğrenciler geliyor, aynı sıralarda eğitim görüyorlar ve yetişiyorlar. Hekimlik çok kutsal ve güzel bir meslek. Hekimler aynı zamanda toplumu domine eden eğitimli kitlelerdir. Hekimler bulundukları toplumlarda her anlamda toplumsal sağlığa hizmet edecekler, belki idareci ve yönetici olacaklar, belki o ülkenin başbakanı ya da cumhurbaşkanı olacaklar. En önemli görev insan yetiştirmek. İnşallah buna bir katkımız oluyor. O insanlar gittikleri ülkelerde bu bayrağın altında eğitim görmüşler, bir gönül bağları oluyor. Onları gittikleri ülkelerde de desteklemeye devam ediyoruz."

12 Balkan ülkesi ile Yemen, Moritanya, Çin, Almanya, İran, Kanada, Malavi, Ürdün, Afganistan, Filistin, Mambia, Moğalistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan öğrencilere tıp eğitimi verdiklerini belirten Tabakoğlu, tüm hekimlerin ve tıp fakültesi öğrencilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Türkiye'de okumayı hayal ediyordum"

TÜ Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Afganistanlı 23 yaşındaki Najla Sadat, Türkiye'de eğitim almaktan memnun olduğunu söyledi. 

"Kütüphane, hastane, yurt, okul hepsi yakın mesafede olduğu için zaman kaybımız olmuyor. Afganistan'dayken Türkiye'de okumayı hayal ediyordum. Başvurudan sonra sınava girdim kazandım. Burada okumaktan çok mutluyum. Afganistan'da herkes Türkiye'yi sever. Özbekler, Türkmenler Türkiye'yi 'anavatan' diyerek seviyor. Anavatanımızda okuyoruz ve burada yabancılık çekmiyoruz. Arkadaşlarımız da çok iyi davranıyor. Bizi yabancı olarak görmüyorlar. Kendi ülkemizde okuyor gibi eğitimimize devam ediyoruz. Mezun olduktan sonra ülkeme dönerek, burada aldığım eğitimleri orada hekim olarak uygulamak istiyorum."

TÜ Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Kosova uyruklu 25 yaşındaki Valmir Hoxha da, hem öğretim görevlilerinin hem de arkadaşlarının kendileriyle ilgilendiğini, bu nedenle yabancılık çekmediğini belirterek, "Hekimliği Türkiye'de çok iyi bir şekilde öğrendiğimi düşünüyorum. Tıp eğitimimin uzmanlık alanını da Türkiye'de yaparak burada çalışmak istiyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

tip egitimi yabanci ogrenci trakya universitesi tip fakultesi prof dr erhan tabakoglu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
son dakika yıpranma payı cumhurbaşkanı emeklilik tayyip erdoğanbartin abdullah baykustıp eğitimi dekanlık koltuğu Ondokuz Mayıs Üniversitesi14 mart tip bayrami yılın doktorlarızonguldak günceltuseb proje ar-ge resmi gazetetıp eğitimi yabancı öğrenci trakya universitesi tip fakultesi prof. dr. erhan tabakoglutıp bayramı tehdit14 mart tip bayrami kadavra14 mart tip bayrami genelkurmay baskani hulusi akarlassa sitmasiturk eczacilari birligi tane ile ilaçsağlık sistemi binali yıldırımantalya aile hekimi doktora şiddetseyda kayhan siirt devlet hastanesiintihar sağlık çalışanıtürkiye klinikleri TV 14 mart tıp bayramı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
14.03-13.04CADWELL EASY EEG 2 - ELEKTROENSEFALOGRAFI - 32 KANALTıbbi Cihaz
08.03-07.04GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
05.03-04.04cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
24.02-26.03KBB UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.