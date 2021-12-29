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Yakınının ameliyata erken alınmadığı iddiasıyla iki doktora darp!
Zonguldak'ta yakınının ameliyata erken alınmadığını öne süren H.B., doktorlar Deniz Baklacı ve Ergin Bilgin'e saldırdı. Darp raporu alan iki doktorun şikayetçi olduğu H.B., gözaltına alındı.
Yakınının ameliyata erken alınmadığı iddiasıyla iki doktora darp!
29 Aralık 2021 09:08 - DHA Gürkay GÜNDOĞAN
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Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. H.B., iddiaya göre Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı'nda ameliyat olacak yakının bekletilmesine tepki gösterdi. H.B., serviste bulunan Dr. Deniz Baklacı ve Dr. Ergin Bilgin'e saldırdı. Doktorların yüzlerinde ve kollarında çizik ve yaralanmalar meydana gelirken, H.B. ise güvenlik görevlilerince polise teslim edildi. H.B. gözaltına alınırken, doktorlar Baklacı ve Bilgin, darp raporu almalarının ardından Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.

Rektörden açıklama

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, yaptığı yazılı açıklamada iki doktora yapılan saldırıyı kınayarak, "Üniversite Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında görevli değerli hocalarımız Dr. Öğretim Üyesi Ergin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, görevlerini yerine getirirken bir hasta yakını tarafından saldırıya maruz kalmıştır. Saldırıyı esefle kınıyor, hocalarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

zonguldak ameliyat doktor saldiri siddet darp hastane

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People
3
1) Yusuf canbay (Doktor)
29.12.2021 15:40:42
Çözüm kanun çıkarmakla olmuyor.Empati yoksunu hakim savcının (KENDİNE YAN BAKANA MÜEYYİDE UYGULAYANIN) bakışı, sokakta bağırana kabahatler kanununa göre müeyyidesi var, hastaneyi dağıtan çalışanları yaralayan VANDALA 4 maymun sistem ve yargı. Şiddetin olduğu yerde AMİR-İDARECİ gerekli tedbiri almadığı/ alamadığı için yargılansın
People
3
2) muhibbi (op.dr.)
29.12.2021 12:28:48
Dediğimi yapacak meslektaşım olsa öneri paylaşacağım da;
Neyse.... Sadece şu kadarını söyleyeyim.

Aşk ile çalışmaya devam ediniz.


Meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi sunarım.
People
22
3) Şahatayi Şahin (beyin cerrahı)
29.12.2021 10:59:56
hiç bir şey olmayacak yine..pişkin pişkin çıkacaklar.
People
33
4) Coşkun (Emekli KBB uzmanı)
29.12.2021 09:49:26
Bitsin artık bu doktor düşmanlığı.Neredeyse bir asırdır hekim düşmanlığı ve hekime şiddet devam etmekte, yeterli önlemler alınmalıdır.Bu arada tüm cerrahi branştaki arkadaşlar acil operasyon dışındaki tüm Elektif ameliyatları bir yıl süreyle ertelemeli ve daha sonrada az yapmalıdır. Arkadaşlara geçmiş olsun .
People
13
5) dr (dr)
29.12.2021 09:36:16
Acilen yeni ve etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkması lazım. Saldırganların kafasındaki bu yanlışı silecek şiddette...
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