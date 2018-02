Yakıtta yeni düzenleme milyonlarca çocukluk çağı astımını önleyecek

MEDİMAGAZİN-Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Denizcilik Örgütü, 2020 yılında uygulamaya geçirilmek üzere taşımacılık sektöründe temiz yakıt dönemini başlatacak. Yakıtlardaki sülfür miktarı, yüzde 3.5’ten, yüzde 0.5’e düşürülecek. Bu düzenlemeyle çocukluk çağı hastalıklarının küresel olarak yüzde 3.6 oranında azaltılacağı düşünülüyor. Düzenleme, Finlandiyalı ve New Yorklu bilim insanlarının ortak gerçekleştirdiği çalışmaya dayanıyor.

Finlandiya ve New York’tan bilim insanları, Nature Communications’da “Cleaner fuels for ships provide public health benefits with climate tradeoffs” başlıklı bir çalışma yayınladı. Deniz taşımacılığında düşük sülfürlü yakıt kullanmanın, halk sağlığına ve iklimlere etkisi araştırıldı. Araştırma sonucunda, temiz deniz yakıtlarının küresel kalp ve damar hastalıkları ile akciğer kanserinden ölümleri yüzde 2.6 oranında azaltacağı bulundu. Çalışmada ayrıca yıllık çocukluk çağı astımı vakalarının 6 buçuk milyona ulaştığı ve sülfürsüz yakıtlarla bu oranda yüzde 3.6 azalma sağlanabileceği söylendi.

Temiz yakıt, maliyeti yüzde 60 veya 100 oranında artıracak

Araştırmacılar, en fazla sülfürlü yakıt kullanan sektörün deniz taşımacılığı sektörü olduğunu söylüyor. Ne var ki, değişiklik taşımacılık şirketleri için ucuza malolmayacak, artık daha temiz ama pahalı yakıt almak zorunda kalınacak. Değişiklikle birlikte, yakıtların maliyetinin yüzde 60 ile 100 arasında artacağı düşünülüyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü IMO, teknolojik olarak değişimi olmayanlar için 2020’den sonra 5 yıllık tahammül süreci öngörüyor. Uygulamanın en fazla Güneydoğu Asya ülkelerini ve Hindistan’ı etkileyeceği tahmin ediliyor. ABD’nin ve Kanada’nın halihazırda sülfür sınırlayıcı düzenlemeleri bulunuyor.

Uluslararası denizcilik ticaretinde yakıt kullanımına getirilecek sıkı düzenlemelerle, atmosfere salınan sera gazları ve hava kirliliği de azaltılacak.