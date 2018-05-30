Yaklaşık 3 milyon yoksul aileye eğitim ve sağlık yardımı

Sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelerin çocukları için uygulanan Şartlı Nakit Transferi Programı kapsamında, bu yılın ilk üç aylık döneminde, 2 milyon 881 bin 771 öğrenci ve çocuğa eğitim ve sağlık yardımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Genel Seçimler Seçim Beyannamesi"nde "Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Koruma" başlığı altında, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumdaki ailelerin çocukları için Şartlı Nakit Transferi Programı yer aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca uygulanan Şartlı Nakit Transferi Programı, Şartlı Eğitim Yardımı ve Şartlı Sağlık Yardımı olarak iki temel bileşenden oluşurken, Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında 2017'de, 2 milyon 340 bin 374 öğrenci için 761 milyon 469 bin 50 lira, Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında 1 milyon 236 bin 721 çocuğun düzenli sağlık kontrolleri için 378 milyon 202 bin 10 lira kaynak aktarıldı.

Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise toplam 2 milyon 881 bin 771 öğrenci ve çocuğa eğitim ve sağlık yardımı yapıldı. 2018'in ilk üç aylık döneminde 2 milyon 120 bin 169 öğrenci için 258 milyon 330 bin 120 lira şartlı eğitim yardımı ve 761 bin 602 fayda sahibi için 120 milyon 496 bin 480 lira şartlı sağlık yardımı sağlandı.

- Başarılı fayda sahiplerine nakdi destek

Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, 2013'ten itibaren uygulanan Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) Programı'nın geliştirilmesine hız verildi. Bu kapsamda, Şartlı Eğitim Yardımından yararlanan başarılı öğrenciler nakdi olarak desteklenecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun geçen haftaki toplantısında, Şartlı Nakit Transferi Programı'ndan faydalanan ihtiyaç sahibi ailelerin orta ve yükseköğrenime devam eden başarılı çocukları nakdi yardımlarla desteklenerek, sosyal, kültürel ve bilimsel olarak gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik programların geliştirilmesi kararlaştırıldı.

- Şartlı Eğitim Yardımı

Maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılıyor. Ödemeler PTT'ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yatırılıyor. Kız çocuklarına yapılan yardım miktarı, erkek çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksek oluyor. İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 35 lira, kız öğrenci için aylık 40 lira ödeniyor. Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 50 lira, kız öğrenci için aylık 60 lira veriliyor.

- Şartlı Sağlık Yardımı

Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını düzenli olarak sağlık kontrollerine götürmeleri şartı ile düzenli nakit para yardımı yapılıyor. Çocuk başına aylık 35 lira ödeme PTT'ler aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yatırılıyor. Kadınların doğumlarını hastanede gerçekleştirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri şartıyla verilen Şartlı Sağlık Yardımı Gebelik yardımları, doğumun hastanede yapılması halinde bir kereye mahsus 75 lira olarak ödeniyor. Düzenli muayenelerin yapılması halinde doğumdan önce aylık 35 lira veriliyor. Doğumdan sonra iki kereye mahsus 35 lira ödeme yapılıyor.

