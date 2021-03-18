Yalnızca kanser değil, kansere bağlı finansal sorunlar da sağlık sonuçlarını etkiliyor

MEDİMAGAZİN-Kanser teşhisi ve tedavisinin yarattığı ekonomik sıkıntı (finansal toksisite) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Uğurluoğlu danışmanlığında, araştırma görevlisi Duygu Ürek tarafından yürütülen “Kanser Hastalarında Finansal Toksisite Düzeyinin Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi ve Tedaviye Uyum Üzerindeki Etkileri” başlıklı doktora tezi ile yeniden gündeme geldi.

Yapılan çalışma ile Türkiye’deki kanser hastalarında finansal toksisite düzeyi ve bu düzeyin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri incelendi.

Çalışma, 1 Kasım 2018-31 Aralık 2019 tarihleri arasında onkoloji hastanesinde yatarak tedavi gören 18 yaş ve üzeri, en az üç aydır kemoterapi alan hastalar üzerinde gerçekleştirildi. 316 kanser hastasının katılımıyla gerçekleşen araştırma kapsamında, elde edilen temel sonuçlar şu şekilde kaydedildi:

"Medyan yaşı 56 olan katılımcıların yüzde 57,9’u erkek, yüzde 77,2’si ise evlidir.

Hastaların yüzde 27,5’i önlisans, lisans veya lisansüstü düzeyde bir eğitime, yüzde 51,3’ü ise 3 bin TL ve altında gelire sahiptir. Yüzde 46,8’i şehir dışında ikamet eden hastaların yüzde 23,1’i çalışmakta olup (çalışan her dört hastadan üçü araştırma esnasında raporludur), yüzde 66,5’i de hastalığının 4’üncü evresindedir.

Hastaların yüzde 36,3’ü teşhislerinden itibaren işlerine devam edememiş, yüzde 12,1’i ise işlerini bırakmak zorunda kalmıştır. Katılımcıların yüzde 15,5’i de, kendilerine refakat etmek amacıyla aile üyelerinden bir kişinin işini bıraktığını ifade etmiştir.

Teşhisleri nedeni ile kanser hastalarının yüzde 74,7’si gelirlerinde azalma yaşamış, yüzde 36,4’ü tasarruf hesaplarından para çekmiş, yüzde 28,5’i aile ya da arkadaşlarından borç almış, yüzde 12,7’si ise bankalardan kredi çekmiştir.

En fazla hastanın cepten harcama yaptığı tıbbi kalem ilaçlar, tıbbi olmayan kalemler ise ulaşım ve yemek olarak bulunmuştur. Son üç ay içerisinde ilaçlar için harcama yapan her dört hastadan biri (yüzde 25,4), ulaşım için harcama yapan her beş hastadan dördü (yüzde 79,2), yemek için harcama yapanların da yaklaşık olarak yarısı (yüzde 46,1) 501 TL ve üzerinde ödeme yapmıştır.

Her beş hastadan ikisi (yüzde 39,6) tedavileriyle ilgili olarak yapacakları harcamalar konusunda sağlık profesyonelleriyle bir konuşma gerçekleştirmiştir. Konuşma gerçekleştirmeyen her dört hastadan üçü (yüzde 76,4) ise yetkili bir kişiyle konuşmak istediğini belirtmiştir.”

Orta düzeyin üzerinde finansal toksisite

Araştırma ile kanser hastalarının, orta düzeyin üzerinde finansal toksisite yaşadığı tespit edildi. Bu sonuçlar, Kanada, Japonya ve Çin’de yapılan çalışma sonuçlarıyla paralellik gösterdi.

Sosyodemografik özelliklerden genç yaşın, evli olmanın, düşük eğitim seviyesi ile aylık olarak düşük hanehalkı gelirine sahip olmanın, yüksek finansal toksisitenin önemli belirleyicileri olduğu ve bu özelliklerdeki hastaların yüksek finansal toksisite yaşama olasılığına sahip oldukları saptandı. Özellikle aylık hanehalkı geliri finansal toksisitenin en güçlü belirleyicisi olarak tespit edildi.

Finansal toksisite düzeyi arttıkça, tedaviye uyum kayboluyor

Maliyetler ve mali endişeler nedeni ile kanser hastalarının yüzde 12,8’inin en az bir tedaviye uyumsuzluk davranışı sergilediği görüldü. Araştırmada, kanser hastalarında hissedilen finansal toksisite düzeyi arttıkça, hasta sonuçlarından tedaviye uyumsuzluk olasılığının arttığı da gözlendi.

Yapılan çalışma ile sağlık profesyonellerinin, hastalardaki kötü sağlık sonuçlarının yalnızca kanserden değil; aynı zamanda kansere bağlı finansal sorunlardan da kaynaklanabileceğini anlamalarının önemine değinildi.

