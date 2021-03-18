Yalnızca kanser değil, kansere bağlı finansal sorunlar da sağlık sonuçlarını etkiliyor

MEDİMAGAZİN-Kanser teşhisi ve tedavisinin yarattığı ekonomik sıkıntı (finansal toksisite) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özgür Uğurluoğlu danışmanlığında, araştırma görevlisi Duygu Ürek tarafından yürütülen “Kanser Hastalarında Finansal Toksisite Düzeyinin Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi ve Tedaviye Uyum Üzerindeki Etkileri” başlıklı doktora tezi ile yeniden gündeme geldi.
Yapılan çalışma ile Türkiye’deki kanser hastalarında finansal toksisite düzeyi ve bu düzeyin yaşam kalitesi üzerindeki etkileri incelendi.
Çalışma, 1 Kasım 2018-31 Aralık 2019 tarihleri arasında onkoloji hastanesinde yatarak tedavi gören 18 yaş ve üzeri, en az üç aydır kemoterapi alan hastalar üzerinde gerçekleştirildi. 316 kanser hastasının katılımıyla gerçekleşen araştırma kapsamında, elde edilen temel sonuçlar şu şekilde kaydedildi:
Araştırma ile kanser hastalarının, orta düzeyin üzerinde finansal toksisite yaşadığı tespit edildi. Bu sonuçlar, Kanada, Japonya ve Çin’de yapılan çalışma sonuçlarıyla paralellik gösterdi.
Sosyodemografik özelliklerden genç yaşın, evli olmanın, düşük eğitim seviyesi ile aylık olarak düşük hanehalkı gelirine sahip olmanın, yüksek finansal toksisitenin önemli belirleyicileri olduğu ve bu özelliklerdeki hastaların yüksek finansal toksisite yaşama olasılığına sahip oldukları saptandı. Özellikle aylık hanehalkı geliri finansal toksisitenin en güçlü belirleyicisi olarak tespit edildi.
Maliyetler ve mali endişeler nedeni ile kanser hastalarının yüzde 12,8’inin en az bir tedaviye uyumsuzluk davranışı sergilediği görüldü. Araştırmada, kanser hastalarında hissedilen finansal toksisite düzeyi arttıkça, hasta sonuçlarından tedaviye uyumsuzluk olasılığının arttığı da gözlendi.
Yapılan çalışma ile sağlık profesyonellerinin, hastalardaki kötü sağlık sonuçlarının yalnızca kanserden değil; aynı zamanda kansere bağlı finansal sorunlardan da kaynaklanabileceğini anlamalarının önemine değinildi.