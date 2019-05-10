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Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden legionella bakterisi açıklaması: Vaka takibi veya bildirimi yok
Yalova İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, sosyal medyada kentteki su şebekesinde lejyoner hastalığına yol açan "legionella" bakterisi bulunduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
10 Mayıs 2019 - AA
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Kaşıkcı, yazılı açıklamasında, "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" gereği kentteki içme ve kullanma suyu şebeke sularının düzenli olarak izlendiğini aktardı.

Alınan su numunelerinin analiz sonuçlarının, İl Sağlık Müdürlüğünün internet adresinden duyurulduğunu belirten Kaşıkcı, "İl merkezi şebeke suyu haftalık olarak izlenmekte olup, 29 Nisan tarihinde alınan su numune sonucu ilgili yönetmeliğe uygun bulunmuştur." ifadesini kullandı.

"Lejyoner Hastalığı Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, yataklı tedavi kurumlarından rutin numune aldıklarına değinen Kaşıkcı, "Bugün itibarıyla uygunsuz numune sonucu bulunmamaktadır. Aynı zamanda hastanelerimizde lejyoner hastalığı tanısı alan vaka takibi veya bildirimi olmamıştır." bilgisini paylaştı.

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