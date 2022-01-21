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Yalova'da bir hasta ve yakını randevu almasını isteyen doktoru darp etti!
Yalova Devlet Hastanesi'nde randevu alamadığı için görevi başındaki doktora saldıran hasta ve yakınının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı ve hastanedeki panik anları anbean kameraya yansıdı.
Yalova'da bir hasta ve yakını randevu almasını isteyen doktoru darp etti!
21 Ocak 2022 08:55 - İHA Mehmet Umut Gürcan
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Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde bulunan Yalova Devlet Hastanesi ek hizmet binasında, randevusu olmadığı ileri sürülen E.K. ve bir yakını, dahiliye uzmanı doktor Şevki Melikoğlu’nun odasına aniden girdi.

Doktoru darp eden şüpheliler, hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından polise teslim edildi. Saldırı anları, hastanedeki panik ve güvenlik görevlisinin saldırganları durdurup hastaneden çıkararak ekiplere teslim ettiği o anlar, hastanedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Saldırganların Çiftlikköy Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ederken, doktor Şevki Melikoğlu tedavisinin ardından emniyete giderek şahıslardan şikayetçi oldu.

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

yalova randevu hasta ve yakini doktor saldiri

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People
0
1) A (İ)
21.01.2022 15:27:55
Sadece 2 kişi mi ? Benim tanıdığım şevki o 2 kişiyi un ufak eder be.
People
1
2) A (İ)
21.01.2022 15:25:41
Şevki benim dönem arkadaşım. Geçmiş olsun derim ama çok şaşırdım. 190 cm e yakın ve iriyari biridir ve 4 iri yapılı erkek ancak baş edebilir kendisi ile.
People
72
3) AS (UZMAN)
21.01.2022 09:59:14
Bu şiddet olaylarında, iktidar neden bunun sebeplerini araştırmıyor acaba???
Ne oldu da son 10 -15 yılda bu saldırılar çıktı meydana???
İktidar sizce neden sessiz?
People
41
4) ERDOĞAN SÜ (DOKTOR)
21.01.2022 09:23:58
Bakanlık odalarında 'Olur yaaa böyle şeyler , birşey olmaz olsa da birşey olmaz ' deniyordur....
People
40
5) Dr (Dr)
21.01.2022 09:22:43
Sağlıkta şiddet doğal bağışıklığa bırakıldı, AŞIYA önem verelim. Koruyucu tedbirler, güvenlik .!!!
People
39
6) cek cak dr (doktor)
21.01.2022 09:15:40
darpçılar muhakkak bırakılmışlardır!......gidelim artık arkadaşlar, neyi bekliyoruz daha...! 3 kuruşa talim edelim....emekliliğimizde muhtaç duruma düşelim diye mi?....oda başımıza bi'şey gelmezse tabiki!....ben kendi adıma bezdim....tükendim....profesyonel desteğe ihtiyacım var!.....
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