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Yalova'da ilginç olay: Operasyonla alınan dalağın kargoda zarar gördüğü iddia edildi
Yalova'da bir hastanın dalağının, hastanede operasyonla alınmasından sonra teşhis için İstanbul'a gönderilirken zarar gördüğü iddiasıyla başlatılan inceleme sonucunda hastaneye idari para cezası uygulandı.
Yalova'da ilginç olay: Operasyonla alınan dalağın kargoda zarar gördüğü iddia edildi
08 Ekim 2021 09:18 - AA Sıtkı Yıldız
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Şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği özel hastanede dalak büyümesi tanısı konularak ameliyat edilen Ahmet Kıral (55), patoloji için hastanede tarafından İstanbul'a gönderilen dalağının karton kutuya koyulduğunu ve dalağının kutu içinde patlayınca çöpe atıldığını ileri sürerek hastane hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ​​​​​​​İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Yalova'da bir özel hastanede yapılan operasyonla dalağı alınan Ahmet Kıral'ın (55) avukatı Yakup Taşçı, gazetecilere, müvekkilinin kargoda zarar gören dalağı için İl Sağlık Müdürlüğüne  şikayette bulunduklarını söyledi.

Şikayet sonucunda yapılan incelemede söz konusu hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini anlatan Taşçı, "Bu konu ile ilgili olarak güzel bir gelişme olmakta ise de İl Sağlık Müdürlüğünün hastanenin bu yöndeki insan sağlığını ve sağlık mevzuatını hiçe sayacak hareketinin, idari yaptırımlar arasındaki en küçük yaptırım ile cezalandırması açık bir şekilde yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları başvuruda dosya kapsamında adli tıp raporunun da alındığını anlatan Taşçı, şunları kaydetti:

"Adli tıp raporunda bizi hayretlere düşürecek sonuçlara varılmıştır. Dosya incelendiğinde adli tıp tarafından, insan organın karton kutuda, standart kargo olarak özel yetkilendirilmemiş kargo şirketleri tarafından taşınmasını tıbba uygun bulmuştur. Adli tıp raporunun içeriği incelendiğinde tam olarak standart kargo olarak bir insan organının, karton kutuda taşınmasının nasıl tıbba uygun olduğu tarafımızca hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Bu kapsamda tarafımızca gerekli itirazlar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış olup inceleme sürecindedir. Adli tıp ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü kararları arasındaki çelişki, adli tıbbın tıp bilimi uygulamalarına aykırı kararı bizi bu dosyada büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakmıştır."

Anahtar Kelimeler:

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4
1) DR (doktor)
08.10.2021 09:57:58
Alınan organ hastalık nedeniyle alınmış, patoloji incelemesi için gönderilmiş numunedir. Organ nakli için kullanılmayacak!. Kişinin mağduriyeti patolojik inceleme olmadan alınan numunenin kaybolmasıdır. Kişiden dalagın cıkarılması na neden olan patoloji ve kilinik ön tanı incelemeden sonra kesin tanıya dönecekti ve gerekirse ek tedavi uygulanabilecekti. takipte bir sıkıntı gelişmediyse ön tanıda problem yok demektir.
Geçmiş olsun.
Ancak haberin bu kadar medyada dillendirilmesi sağlıkcılara olan şiddetin körüklemekten başka bir işe yaramaz.
Bu tür haberler Şiddeti hak ediyorlar düşüncesine hizmet ediyor.
Bu haberlere yer verilmemeli.
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