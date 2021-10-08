Yalova'da ilginç olay: Operasyonla alınan dalağın kargoda zarar gördüğü iddia edildi

Şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği özel hastanede dalak büyümesi tanısı konularak ameliyat edilen Ahmet Kıral (55), patoloji için hastanede tarafından İstanbul'a gönderilen dalağının karton kutuya koyulduğunu ve dalağının kutu içinde patlayınca çöpe atıldığını ileri sürerek hastane hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ​​​​​​​İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da hastane hakkında inceleme başlatıldı.

Yalova'da bir özel hastanede yapılan operasyonla dalağı alınan Ahmet Kıral'ın (55) avukatı Yakup Taşçı, gazetecilere, müvekkilinin kargoda zarar gören dalağı için İl Sağlık Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını söyledi.

Şikayet sonucunda yapılan incelemede söz konusu hastaneye idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini anlatan Taşçı, "Bu konu ile ilgili olarak güzel bir gelişme olmakta ise de İl Sağlık Müdürlüğünün hastanenin bu yöndeki insan sağlığını ve sağlık mevzuatını hiçe sayacak hareketinin, idari yaptırımlar arasındaki en küçük yaptırım ile cezalandırması açık bir şekilde yanlıştır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları başvuruda dosya kapsamında adli tıp raporunun da alındığını anlatan Taşçı, şunları kaydetti:

"Adli tıp raporunda bizi hayretlere düşürecek sonuçlara varılmıştır. Dosya incelendiğinde adli tıp tarafından, insan organın karton kutuda, standart kargo olarak özel yetkilendirilmemiş kargo şirketleri tarafından taşınmasını tıbba uygun bulmuştur. Adli tıp raporunun içeriği incelendiğinde tam olarak standart kargo olarak bir insan organının, karton kutuda taşınmasının nasıl tıbba uygun olduğu tarafımızca hiçbir şekilde anlaşılamamıştır. Bu kapsamda tarafımızca gerekli itirazlar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yapılmış olup inceleme sürecindedir. Adli tıp ve Yalova İl Sağlık Müdürlüğü kararları arasındaki çelişki, adli tıbbın tıp bilimi uygulamalarına aykırı kararı bizi bu dosyada büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya bırakmıştır."