Yalova'ya 20 pratisyen ve 3 uzman hekim atandı

Yalova İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Sezen, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 82. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına göre kente 20 pratisyen ve 3 uzman hekimin atamasının gerçekleştirildiğini belirtti.

Ataması yapılan hekimlerin Yalova Devlet Hastanesi, Çınarcık Devlet Hastanesi, Altınova İlçe Hastanesi ve Armutlu İlçe Entegre Hastanesi acil servislerinde görevlendirileceğini kaydeden Sezen, "Pratisyen hekimlerimizin yanı sıra ataması gerçekleştirilen 1 fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Yalova Devlet Hastanesi, 1 aile hekimliği uzmanı Armutlu İlçe Entegre Hastanesine ve 1 dahiliye uzmanı Altınova İlçe Hastanesinde görevlendirilecektir." ifadelerini kullandı.

Sağlık sektörünün insana insanla hizmet etmek olduğunu aktaran Sezen, açıklamadasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sebeple hastanelerimize yapılan atamalar acil servislerimizde görev yapan hekimlerimiz açısından faydalı olacaktır. Özellikle ilçe hastanelerimize yapılan uzman hekim atamaları ile vatandaşlarımız için daha kolay, ulaşılabilir, yerinde ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışı hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Hekim atamaları haricinde de Yalova Devlet Hastanesi içerisinde planlama sorunu nedeniyle yaşanan hemşire eksikliğini çözmeye yönelik olarak Sağlık Müdürlüğü tarafından ivedilikle il içi 15 hemşire görevlendirmesi sağlanmış, göreve başlayacak yeni sağlık çalışanlarıyla bu hafta içerisinde hemşire çalışma şartlarının da iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu vesileyle ilimize atanan hekim arkadaşlarımıza Yalovamıza hoş geldiniz diyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."