Yalova'ya depreme dayanıklı hastane projesi

İl Başkanı Öztabak, Yalova 400 Yataklı Devlet Hastanesi ihalesinin son aşamada olduğunu ifade ederek Sağlık Bakanlığı tarafından ihale edilecek olan hastanenin projesinin tamamlandığını ifade etti. Başkan Öztabak, “AK Parti hükümetimizin destekleriyle Yalova’ya önemli bir yatırım olarak sunulacak olan hastanemizde sürecin uzamasında ki en önemli etkenlerden bir tanesi 524 deprem izolatörlü güvenli bina konseptine sahip olmasıdır. Deprem sensörleri sayesinde bina 10 santimetre sağa ve sola kayabilecek. Ağustos ayına kadar temelinin atılmasını planladığımız devlet hastanemiz tam teşekküllü ve donanımlı olacak” dedi.

400 yataklı devlet hastanesinin özelliklerini sıralayan Öztabak, "2002 yılından bu yana sağlık alanında reformlar yapıldı. Ulaşılabilir ve tamamen ücretsize yakın bir sağlık hizmetiyle hükumetimiz çok büyük bir değişim yakaladı. Dönemimizde hastane binaları yenileniyor. Yalova’mıza yeni hastane yapılıyor. Otel konseptinde 400 yataklı, 221 odası tek kişilik yoğun bakım üniteleri, diyaliz üniteleri ve kadın doğumla birlikte ameliyathanesi bulunan hastanede geniş acil üniteleri ile müşahede odaları bulunacak. 200 bin metrekare arsa, 524 deprem izolatörlü güvenli bina, 80 bin metrekare kapalı alan, bin araçlık otopark, 4 cepheden 14 giriş, 130 poliklinik, 221 tek kişilik oda, 15 ameliyathane, 105 yoğun bakım ve palyatif yatağı, anjiyo, KVK birimleri, yanık ünitesi poliklinikleri ile birlikte modern bir hastane olacak. Böyle güzel yatırımları milletimizin hizmetine sunduğumuz için son derece mutluyuz. Yalovamıza hayırlı olsun" diye konuştu.