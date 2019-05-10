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Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı'nda yerleşenler için son başvuru 23 Mayıs
Sağlık Bakanlığı ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adaylarının başvuru işlemlerinin 10 Mayıs - 23 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu
Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı'nda yerleşenler için son başvuru 23 Mayıs
10 Mayıs 2019 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 2018-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin olarak başvuru işlemleri hakkında bilgi verildi. 

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp fakültelerine yan dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların başvuru işlemlerinin 10 Mayıs - 23 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacağı belirtilen açıklamada son başvuru tarihinin  23 Mayıs Perşembe saat 18:00 olduğu kaydedildi. 

Mahkemeden emsal karar: Yan dal uzmanları ana dal kadrolarında çalışabilecek 

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki yan dal uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. 

 

Yapılan açıklamada genel esaslar ve başvuru için gerekli belgeler şöyle sıralandı: 

GENEL USUL VE ESASLAR

1.    Adayların başvurularını aşağıdaki adrese şahsen, APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
2.    Sözleşmeli veya Aile Hekimliği statüsünde görev yapan hekimlerin kadrolu statüye geçiş işlemi yapıldıktan sonra atama işlemleri yapılacaktır.
3.    Başvuru ve evrak teslimi için son tarih 23 Mayıs 2019 Perşembe saat 18:00’dır. Adayların evraklarını, belirtilen süre içerisinde Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
4.    Sorularınız için; 0(312) 585 17 08-10-11-12-32-33 numaralı telefonları arayabilirsiniz.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Eğitime Başlama Dilekçesi (Form 17a)
2. Yabancı uyruklu adaylar için (Form 17b)
(Yabancı uyruklu adayların, gerekli belge ve beyan evrakını Eğitim Görevlileri Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.)
3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (1 Nüsha) 
(Bu Formu doldurup göndermeyenlerin ataması yapılmayacaktır. Formun başvuru yapan tarafından imzalanması yeterlidir, herhangi bir onaya gerek yoktur.)
4. ÖSYM sonuç belgesinin sureti (Fotokopi)
5. Yan dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere yerleştirilen adayların, il sağlık müdürlüklerinden alacakları Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) süresini gösterir belge
6. Adli Sicil Kaydı
7. Askerlik Durum Belgesi

Anahtar Kelimeler:

ydus saglik bkaanligi yan dal

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