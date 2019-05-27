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Yanan ambulansta 3 aylık bebeğin ölmesi: Adli ve idari soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
Yanan ambulansta 3 aylık bebeğin ölmesi: Adli ve idari soruşturma başlatıldı
27 Mayıs 2019 -
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EDİRNE (AA) -  Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebeğin hayatını kaybetmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Silivri'de ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık bebek yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Olay sonrası adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından ise adli soruşturma başlatıldı. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içerisinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bir ambulans, TEM Otoyolu'ndan Kınalı mevkisinde yanmaya başlamış, olayda 3 aylık bebek yanarak hayatını kaybetmişti.

Bebeğin İstanbul'dan Edirne Trakya Tıp Fakültesi Hastanesi'ne göz tedavisi için sevk edildiği öğrenilmişti.

Anahtar Kelimeler:

silivri sorusturma

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1) Uzm Dr (Uzm Dr)
27.05.2019 22:57:24
Bütün çocuk ölümleri gibi çok üzücü bir haber. Allah ailesine sabır versin. Yaralı sağlık personeline acil şifalar dilerim.
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