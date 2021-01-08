Yanlış doz ilaç kullanımını önleyen buluş ‘uluslararası patent’ aldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi MYO Müdürü Çelikli ile Toros Üniversitesi MYÖ Anestezi Program Sorumlusu Buğdaycı’nın geliştirdiği “Görsel İlaç Taşıma Kutusu” uluslararası patent almayı başardı. Proje ekibi tarafından geliştirilen buluşa ait Görsel İlaç Taşıma Kutusu patent başvurusu 28 Aralık 2020 tarihinde kabul edildi. Okur-yazar olmayan ve özellikle yaşlı bireylerin eksik ya da aşırı doz ilaç kullanımının önüne geçmek amacıyla tasarlanan “Görsel İlaç Taşıma Kutusu”, insanların düzenli kullandıkları ilaçların günlük takibini sağlayabiliyor.

Görsel İlaç Taşıma Kutusunun avantajları

Uluslararası patenti alınan buluşun, günün belirli zaman dilimlerinde alınan ilaçların muhafaza edildiği ilaç kutularıyla ilgili olduğunu söyleyen Dr. öğretim üyesi Semra Çelikli, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugüne kadar üretilen ilaç taşıma kutuları farklı boy ve modellerde olmasına rağmen genel olarak ilaçların sağlıklı ve olması gereken şekilde alınmasına kolaylık sağlayacak niteliğe uygun değildir. Görsel ilaç taşıma kutuları; ilaçların alınışları sırasında yalnızca sabah, öğle, akşam, gece parametrelerinden çok ilaçların alınıp alınmadığının belirlenmesini, doğru zaman diliminde ilacın alınıp alınmadığını ve hangi ilacı aldığının tespitini sağlama yönündeki ihtiyaçları karşılarken, hasta isimlerinin yazılı olması yanlış doz ve ilaç alımını önlemesini sağlayacaktır.”

Piyasadaki ilaç taşıma kutuları ile arasındaki fark

Öğretim görevlisi Mehtap Buğdaycı ise Görsel İlaç Taşıma Kutusu’nun, piyasadaki diğer ilaç taşıma kutularından temel farkını açıkladı. Proje detaylarına değinen Buğdaycı, şu ifadelere yer verdi: