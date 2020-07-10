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Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, toplu iğne, saç tokası, madeni para, çivi ve kemik parçaları gibi çeşitli cisimler yutma şikayetiyle başvuran hastalar, ameliyatsız tedavi ediliyor.
Yanlışlıkla yutulan cisimleri ameliyatsız çıkarıyorlar
10 Temmuz 2020 14:17 - AA
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Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine, toplu iğne, saç tokası, madeni para, çivi gibi çeşitli cisimler yutma şikayetiyle başvuran hastaların tedavisi ameliyatsız yapılıyor.

Hastanenin Gastroenteroloji Bölümü'ne gelen hastaların yanlışlıkla yuttukları cisimler dikkati çekiyor.

Hastaneye başvuranlar arasında özellikle toplu iğne, saç tokası, madeni para, kemik parçaları yutanlar, ameliyatsız tedavi ediliyor. Bazı hastalar ise yutulan cisimleri "hatıra" amaçlı tedaviyi gerçekleştiren personelden istiyor. 

Gastroenteroloji Polikliniğinde görevli uzman Dr. Dilek Malkoç, bölümlerine vatandaşların bağırsak ve mide şikayetlerinin yanı sıra çeşitli rahatsızlıklarla müracaat ettiğini söyledi.

Vatandaşların genelde boğazlarında tıkalı olan et parçalarının yanı sıra kemik parçası, balık kılçığı, lades kemiği yutma gibi çeşitli şikayetlerle geldiğini belirten Malkoç, "Kapalı kadınlar yanlışlıkla toplu iğne yutuyor. Kuaförde çalışanlar ise saç tokası yutuyor. Diş fırçası ve diş protezlerini yutan hastalarımız da oldu. Bunları çıkarıp ameliyat olmamalarını sağladık." dedi.

"Bir hastamızın midesinden 10 çivi çıkarmıştık"
Malkoç, karşılaştığı ilginç vakaları anlatarak, "Kuaför hastam 2 toka yutmuştu. İkisi de ince bağırsaktaydı. Ameliyat olacaktı ancak biz onu bulunduğu yerden çıkardık ve ameliyat olmaktan kurtuldu. Bir hastam 4 çuvaldız iğnesi yutmuştu ve onları çıkarmıştık." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda fazla et yenildiğini ve dişleri olmayan yaşlı hastaların eti kemikle beraber yutma şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Malkoç, "Yaklaşık 10 yıl önce bir hastamız çivi yutmuştu ve midesinden 10 çivi çıkarmıştık. Para yutanlar oluyor. Bu hastalarımızla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Malkoç, hastaların midesi veya yemek borusundaki cismi endoskopi cihazıyla çıkardıklarını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

gastroenteroloji hastalarin yanlislikla yuttuklari cisimler bagirsak ve mide sikayetleri ameliyat

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