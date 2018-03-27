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Yapay zekâ sayesinde kanser erken teşhis edilecek
Kanada'da bir teknoloji firması, yapay zekâ aracılığıyla kanseri teşhis etmek için bir teknoloji geliştirdi.
Yapay zekâ sayesinde kanser erken teşhis edilecek
27 Mart 2018 - SABAH
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Montreal kentindeki Imagia isimli şirketin kurucularından Alexandre Le Bouthillier, "Makine öğrenimi isimli teknik sayesinde tarama görüntülerini inceleyerek bunların kişilerin genetiğinde bozulmaya neden olup olmadığını tespit edebilen bir teknoloji geliştirdik. Bu yeni yöntem, aynı zamanda hasta için en iyi tedavi yöntemini belirlememizi de sağlıyor" diye konuştu. Bu teknolojinin tıbbi bir sonuca varmadığının altını çizen Imagia'daki makine öğrenimi Lisa Di Jorio, doktorlara yapay zekâyı kullanarak nasıl uygulamalar geliştirebileceklerini anlattıklarını söyledi. Mevcut yapay zekâ teknolojisinin teşhis koymadığını vurgulayan Di Jorio, ancak öğrenen algoritmaların hangi tarama görüntüsünün genetik deformasyona sahip olduğunu göstererek tıp uzmanlarına yardımcı olduğunu belirtti.
 

Anahtar Kelimeler:

yapay zeka kanser

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