Yapay zekâ sayesinde kanser erken teşhis edilecek

Montreal kentindeki Imagia isimli şirketin kurucularından Alexandre Le Bouthillier, "Makine öğrenimi isimli teknik sayesinde tarama görüntülerini inceleyerek bunların kişilerin genetiğinde bozulmaya neden olup olmadığını tespit edebilen bir teknoloji geliştirdik. Bu yeni yöntem, aynı zamanda hasta için en iyi tedavi yöntemini belirlememizi de sağlıyor" diye konuştu. Bu teknolojinin tıbbi bir sonuca varmadığının altını çizen Imagia'daki makine öğrenimi Lisa Di Jorio, doktorlara yapay zekâyı kullanarak nasıl uygulamalar geliştirebileceklerini anlattıklarını söyledi. Mevcut yapay zekâ teknolojisinin teşhis koymadığını vurgulayan Di Jorio, ancak öğrenen algoritmaların hangi tarama görüntüsünün genetik deformasyona sahip olduğunu göstererek tıp uzmanlarına yardımcı olduğunu belirtti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|29/03-31/03
|17. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri
|GASTROENT...
|İSTA
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ