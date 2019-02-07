Yapay zeka hastanede: Akıllı stetoskop hastalık teşhisinde kullanılıyor

Akciğerleri etkileyen akut bir solunum yolu olan hastalığı olan zatürre, her yıl milyonlarca insanın ölmesine neden oluyor. İnsan hayatını ciddi şekilde etkileyen bu önemli hastalık, yeterli tıbbi ekipman ve doktorların olmadığı dünyanın bazı bölgelerinde korkunç sonuçlar doğurabiliyor

AKILLI STETOSKOP GELİŞTİRİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu ölümcül hastalıklarla mücadele için, ilk çıktığı günden bu yana pek bir özellik eklenmeyen stetoskopun yeni bir versiyonunu geliştirdiler. Bu yeni stetoskop, göğüs dinlemesindeki seslerin kalitesini artırmak için akıllı gürültü filtreleme teknolojisi kullanıyor.

YAPAY ZEKA KULLANIYOR

Daha da önemlisi bu akıllı stetoskop, hastaların solunum türlerini dinleyip kaydederek, zatürreyi tespit etmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Kısacası bu yeni geliştirilen stetoskop, doktorlara ihtiyaç duymadan zatürre hastalığını teşhis edebiliyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri yeni stetoskopu çeşitli hastanelerde test etmek için çalışmalara başladı. Ayrıca doktorların hastalar ile uzaktan iletişim kurabilmesi için, bu cihazın bir de ev kullanıcılarına özel bir sürümü üzerinde çalışılıyor.