SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka hastanede: Akıllı stetoskop hastalık teşhisinde kullanılıyor
Yapay zeka ile çalışan stetoskop sayesinde hastalıklar kolaylıkla teşhis edilebiliyor
Yapay zeka hastanede: Akıllı stetoskop hastalık teşhisinde kullanılıyor
07 Şubat 2019 - Ensonhaber.com
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Akciğerleri etkileyen akut bir solunum yolu olan hastalığı olan zatürre, her yıl milyonlarca insanın ölmesine neden oluyor. İnsan hayatını ciddi şekilde etkileyen bu önemli hastalık, yeterli tıbbi ekipman ve doktorların olmadığı dünyanın bazı bölgelerinde korkunç sonuçlar doğurabiliyor

AKILLI STETOSKOP GELİŞTİRİLDİ
Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu ölümcül hastalıklarla mücadele için, ilk çıktığı günden bu yana pek bir özellik eklenmeyen stetoskopun yeni bir versiyonunu geliştirdiler. Bu yeni stetoskop, göğüs dinlemesindeki seslerin kalitesini artırmak için akıllı gürültü filtreleme teknolojisi kullanıyor.

YAPAY ZEKA KULLANIYOR
Daha da önemlisi bu akıllı stetoskop, hastaların solunum türlerini dinleyip kaydederek, zatürreyi tespit etmek için yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Kısacası bu yeni geliştirilen stetoskop, doktorlara ihtiyaç duymadan zatürre hastalığını teşhis edebiliyor.

Araştırmacılar geliştirdikleri yeni stetoskopu çeşitli hastanelerde test etmek için çalışmalara başladı. Ayrıca doktorların hastalar ile uzaktan iletişim kurabilmesi için, bu cihazın bir de ev kullanıcılarına özel bir sürümü üzerinde çalışılıyor.

Anahtar Kelimeler:

stetoskop yapay zeka johns hopkins universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
1
1) ahmet (tabip)
07.02.2019 15:13:49
Videodaki stetoskop Thinkslab One stetoskop. Bildiğim kadarıyla yapay zeka falan yok bunda sadece elektronik stetoskop.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meme protezi FDA Binita Ashar meme protezikalp rahatsızlığı Tayyar Sarıoğlu Çocuk Kalp Cerrahisi Trakya Üniversitesi KLİMİK HepatitSüleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesikaçak ilaç Mersin tablet sprey göz damlası TÜSAD sigara tütün kullanımı Nazmi BilirBelfast Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği gebe vajinal akıntıstetoskop yapay zeka Johns Hopkins Üniversitesisahte rapor BartınAmerikan Plastik Cerrahi Derneği liposuctionEge Üniversitesi robotik cerrahi Sinan Ersin Özer Makayonkoloji ilaç TÜBİTAK onkoloji ilacı Karaciğer Nakli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesisalgın bulantı kusma diş hekimliği fakültesi devlet üniversitesi Resmi Gazete immünoglobülin
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.