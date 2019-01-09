Yapay zeka omurga ameliyatında: Skolyoz ameliyatında bugüne kadar kaydedilen en iyi sonuç

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında kendisini hissettiriyor.

İngiltere'den gelen habere bakılırsa önümüzdeki yıllarda sağlığımız için doktorlara başvurduğumuz kadar robotlara da işimiz düşecek.

Zira İngiltere'nin Nottingham Trent Üniversitesi'nde geliştirilen robot omurga ameliyatını insanlardan daha başarılı bir şekilde yapabiliyor.

Profesör Phillip Breedon'un liderliğinde geliştirilen robota Scoliobot adı verildi. İngiliz basınına konuşan Profesör Phillip Breedon robotun skolyoz ameliyatında bugüne kadar kayıt edilen tüm derecelerden daha iyi sonuç elde ettiğinin altını çizdi.

Breedon, Scoliobot'un halk arasında omurga eğriliği diye bilinen skolyoza karşı başarılı sonuçlar alacağı iddiasında.

İngiliz basınına konuşan Profesör Phillip Breedon robotun skolyoza ameliyatında bugüne kadar kayıt edilen tüm derecelerden daha iyi sonuç elde ettiğinin altını çizdi.

SKOLYOZ HANGİ ŞİKÂYETLERE NEDEN OLUYOR?

- Kalçalar ve omuz seviyeleri arasında eşitsizlik görülür.

- Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşitliği ve vücudun balansı bozulur.

- Baş bir yana, vücut bir yana savrulduğu için çocuklar bir bacaklarının daha uzun olduğu duygusuna kapılır.

- Göğüs kafesinde asimetri ve bir kürek kemiğinde tümsek gözlenebilir.

- Sırtta kambur duruş görüntüsü oluşur.