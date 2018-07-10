Yapılan yeni araştırma bebeklerde katı besinin faydalarını ortaya koydu

Araştırmaya göre daha az uyanan bebeklerin ebeveynlerinin de hayat kalitesinde artış oluyor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Sistemi ve Dünya Sağlık Örgütü'nun resmi tavsiyesi bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi yönünde olsa da, uzmanlar bunun gözden geçirildiğini belirtiyor.

Londra'da King's College ve St George's University of London tarafından yapılan araştırmada 3 aylık 1303 bebek gözlemlendi.

Bebekler iki gruba ayrıldı. İlk gruptakiler 6 aylık olana kadar sadece anne sütüyle beslendi. İkinci gruptakilere ise anne sütüne ek olarak katı besin de verildi.

Daha sonra ebeveynlere bebekleri 12 aylık olana kadar her ay, daha sonrasında ise bebekler 3 yaşına gelene kadar her 3 ayda bir doldurmaları için anketler gönderildi.

Araştırma katı mama da yiyen bebeklerin daha uzun uyuduğunu, geceleri daha az uyandığını ve ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenenlere kıyasla çok daha azının ciddi uyku sorunları yaşadıklarını ortaya koydu.

İki grup arasındaki uyku farkı bebekler 6 aylık olunca zirve yaptı. Katı mama da verilen bebekler her akşam yaklaşık 15 dakika daha önce uykuya daldı ve gecede ortalama 1,74 kez uyandı. Sadece anne sütüyle beslenen bebekler ise gecede ortalama 2 kez uyandı.

St George's, University of London'dan araştırmaya katılan Dr Michael Perkin, fark az görünse de özellikle ebeveynlere büyük rahatlık sağladığını belirtiyor.

Daha da önemlisi katı gıda da alan bebeklerde uykuda ağlama ve asabiyet gibi sorunların yarı yarıya daha az görüldüğü ortaya çıktı.

King's College'den Prof Gideon Lack "Araştırmanın sonucu ebeveynlerin katı mamaların uykuyu geliştirdiğine yönelik görüşünü destekliyor" dedi.

İngiltere'de 2010'da yapılan Bebek Besleme anketine göre resmi uyarının aksine, annelerin yüzde 75'i 5 aylıktan önce bebeklerine katı gıdalar da veriyor. Anneler bu kararlarının nedeninin bebeklerin gece uyanma sıklığı olduğunu belirtiyor.

İngiliz Kraliyet Koleji Pediatri ve Çocuk Sağlığı bölümünden Prof Mary Fewtrell araştırma sonuçlarının önemli olduğunu ve bebeklere yönelik besleme kılavuzunun gözden geçirildiğini belirtti.

Fewtrell "Yakın gelecekte güncellenmiş tavsiyeleri görmeyi umuyoruz" dedi.

Bebekleri hangi gıdalarla beslemelisiniz?

İlk katı gıdalar püre yapılmış ya da çok az pişirilmiş meyve ve sebzeler olabilir - patates, havuç, elma, bezelye ve tatlı patates gibi.

Şeftali ve kavun gibi meyveler ve bebeklere özel tahıl ürünleri, sütle karıştırılabilir.

Bazı bebekler püreleri sevse de bazılarının farklı dokulardaki besinlere alışması biraz daha fazla zaman alabiliyor. Yumuşak ve harmanlanmış gıdaları kaşıkla vermeyi deneyebilirsiniz.

Farklı mamalar vermeyi deneyin. Bebeğiniz yeni bir gıdayı kabul edene kadar birçok kez denemek zorunda kalabilirsiniz.

Yeme alışkanlıklarımız yaşla birlikte nasıl değişiyor?

'Sağlıklı beslenme' takıntısı yüzünden bebeklerini öldüren çifte dava

Hamilelikte beslenme bebeğin DNA'sını değiştiriyor

Fast-food yemek 'kadın doğurganlığını olumsuz etkiliyor'