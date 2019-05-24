Yaralı doktor şikayetçi olmayınca hemşire eşi serbest bırakıldı

Denizli'de özel hastanede görevli doktor, kendisini göğsünden bıçakla yaralayan eşi tarafından hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Cüneyt (47) ve Aylin E. (39) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Aylin E, eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire olan kadın, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Devlet Hastanesine götürdü.

Özel hastanede görevli doktor Cüneyt E'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aylin E, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aylin E'nin, ifadesinde eşini ailevi sebeplerle çıkan tartışmada bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği, yaralı doktorun ise eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Bu arada, hemşirenin, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Devlet Hastanesine götürmesi, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.